El amor también se mueve y se entrega: San Valentín elevará el pulso comercial en Lima con salidas y delivery

El hecho de que el 14 de febrero caiga sábado este 2026 transformará la dinámica de San Valentín en la capital, extendiendo el movimiento comercial durante todo el fin de semana. Las empresas de movilidad y delivery proyectan un crecimiento masivo, impulsado por salidas a restaurantes y el envío de regalos a domicilio.

El transporte: Un viernes de inicio fuerte y un sábado de picos extremos

Desde la app de movilidad Cabify, se anticipa que la celebración no esperará al día central. Fausto Liñan, Head of Growth de Cabify, señala que esperan que el movimiento empiece con fuerza desde el viernes 13 de febrero, con un incremento del 35 % en la demanda a partir de las 6:00 p. m..

Para el sábado 14, la actividad será intensa durante toda la jornada. Según Liñan, “esperamos un salto del 150 % comparado con una semana normal especialmente en zonas de restaurantes” desde las 10:00 a. m.. Sin embargo, los puntos más críticos de demanda se concentrarán en zonas específicas de esparcimiento:

Calle Berlín (Miraflores): 300 % de incremento.

El Olivar (San Isidro): 200 % de incremento.

Malecón de Miraflores: 180 % de incremento.

Otras zonas con gran afluencia serán Barranco y la Costa Verde, con alzas del 150 %, mientras que en Lima Norte, centros comerciales como Plaza Norte y MegaPlaza verán incrementos superiores al 200 %.

Delivery: Flores y cenas en casa lideran la tendencia

Por el lado del delivery, PedidosYa proyecta un crecimiento del 50 % en la demanda total frente al año anterior. El comportamiento del consumidor este año estará marcado por pedidos tempranos y una fuerte inclinación por los detalles.

Melissa Tejada, directora de Marketing de PedidosYa en Perú, explica que “el mayor volumen se concentra el mismo 14 de febrero, especialmente durante la mañana y la tarde, cuando la demanda se incrementa en alrededor de 65 % frente a un día regular”. El pico más alto de pedidos se espera entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., con un alza proyectada del 95 % respecto al año pasado.

En cuanto a las categorías más solicitadas, el rubro de florería y regalos es el líder indiscutible. Ivan Maidana, Director de Quick Commerce de la firma, destaca un crecimiento proyectado de hasta 1,700 % en flores frente a un día promedio. Por su parte, la categoría de restaurantes concentra el 85 % de los pedidos de la campaña, destacando el interés por experiencias gastronómicas de alto valor para disfrutar en casa.

Promociones y beneficios para el usuario

Para mitigar el impacto en el bolsillo y fomentar el consumo, ambas plataformas y sus aliados financieros han preparado una serie de beneficios.

Durante el fin de semana, los usuarios de algunos bancos podrán acceder a descuentos en el consumo de almuerzos entre viernes y domingo. Asimismo, se activarán beneficios a través de billeteras digitales en horarios específicos a partir del viernes por la tarde.

En el rubro de regalos, las florerías también se sumarán a las promociones con productos exclusivos y descuentos de hasta 30%. Además, se ofrecerán combos accesibles de ramos y detalles decorativos, con precios desde alrededor de S/ 26, disponibles en distintos comercios especializados.

Los distritos que registrarán mayor actividad en pedidos a domicilio serán Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro, San Miguel y el Cercado de Lima, con un ticket promedio que se espera suba un 10% en comparación al 2025.