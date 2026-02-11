Amor que mueve millones: los sectores económicos que impulsa San Valentín [INFORME]

San Valentín se consolida como una de las fechas más dinámicas para la economía peruana durante el verano. La celebración impulsa sectores clave como la gastronomía, el turismo, el comercio minorista y la floricultura. Este año resulta particular porque la fecha cae sábado, lo que hace que las proyecciones sean optimistas: el movimiento comercial comenzaría desde el viernes y se extendería durante todo el fin de semana.

El mayor movimiento se concentraría en el sector retail, impulsado por la compra de regalos. De acuerdo con Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima, febrero es un mes clave por la convergencia de San Valentín y otras campañas comerciales, con una proyección de ventas cercana a los S/ 1,700 millones. Además, los peruanos que celebren esta fecha gastarían hasta S/ 300 en promedio, más que el año pasado.

"Yo siempre digo que los ganadores son los chocolates, la rosa, los perfumes; pero hay mucho ahora que regalas experiencia. Mucho ojo, algo importante: este San Valentín cae sábado. Normalmente, cuando cae día de semana aprovechas más la venta porque hay mucho más dinamismo en las tiendas y en los centros comerciales. Incluso se ha puesto muy de moda regalar un concierto, un spa o una cena donde se juntan todos los amigos. Entonces se hace una experiencia distinta, se intercambia la flor o el chocolate", indicó.

El panorama también es favorable para los restaurantes y hoteles. Blanca Chávez, representante de Ahora Perú, estima que la demanda podría crecer hasta en 35 %, impulsada por salidas en pareja, reuniones entre amigos y celebraciones que se reparten entre el día y la noche.

"Puedes gastar desde 50 soles en un pollo a la brasa para cuatro, como una buena jalea o una cevichería para cuatro. Hasta calculo que en un restaurante se puede gastar 150 o 200 soles por persona. El ticket promedio depende de dónde vayas a comer. Por decirte, si estamos con el bolsillo flojo, vámonos a una cevichería. Si es en el día o en la noche, vayan a una pollería, que son los dos restaurantes preferidos; o un chifa, que también es bastante bueno. Yo creo que esos tres restaurantes calzan muy bien cuando queremos darnos nuestros gustos sin gastar mucho. También hay restaurantes donde gastas 100 o 150 soles, y no hablemos de los cinco estrellas, cinco tenedores, que realmente son poquísimos", sostuvo.

Otro de los sectores beneficiados es la floricultura. En el Mercado de Flores de Acho, los comerciantes proyectan un incremento de ventas de hasta 50 %. Lizeth Tejada, productora de rosas, señala que los precios suelen incrementarse cerca de un 30 % debido a la alta demanda. Las rosas rojas y los tulipanes lideran las preferencias, destacando este año la tendencia de los “ramos buchones”, arreglos de entre 50 y 100 rosas que pueden llegar a costar hasta 300 soles.

El turismo interno también se suma a este impulso económico. Según Tito Alegría, presidente de Proturismo, se espera un crecimiento de entre 10 % y 12 %, con destinos románticos y un gasto promedio por persona que oscila entre 200 y 250 soles, sin incluir pasajes.

"Arequipa es un destino maravilloso, muy romántico. Está la ruta del sillar y una gastronomía espectacular. También un destino que viene teniendo bastante acogida es el lago Titicaca, en Puno. Descubrir las islas Taquile, ver estos paisajes y tomar fotos es algo único en la vida. Más cerca de Lima, tenemos Ica y la laguna de Huacachina, con atardeceres mágicos en medio del desierto. Obviamente, el Valle Sagrado de Cusco es un espacio muy romántico, con una oferta hotelera de lujo y experiencias de viaje inolvidables. También están las playas de Piura, como Vichayito y Los Órganos, para relajarse frente al sol y al mar. Y algo más cercano, distritos como Miraflores o Pueblo Libre. Recordemos que hacer turismo no significa necesariamente salir de nuestra ciudad", mencionó.

Así, San Valentín no solo mueve emociones, sino también la economía, activando una cadena de consumo que beneficia a diversos sectores y representa un impulso clave para el comercio y los servicios en el inicio del año.