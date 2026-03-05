SBS alerta sobre apps móviles fraudulentas de préstamos de dinero: ¿cuáles son?

Aplicativos que ofrecen créditos rápidos pueden exigir acceso a contactos, fotos y videos del celular para luego usar esa información con fines indebidos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advirtió que hay aplicativos móviles fraudulentos que ofrecen préstamos de dinero y ponen en riesgo la información personal de los ciudadanos.

¿Cómo operan? Como requisito previo para acceder al crédito le exigen brindar permisos a la app para acceder al directorio de sus contactos, al álbum de fotografías y videos, como requisito previo para el otorgamiento del crédito.

Luego, cuando toca realizar el pago de los préstamos, estos aplicativos suman cargos e intereses elevados y amenazan a los usuarios con difundir, entre todos sus contactos, su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas que resultan agraviantes para su honor.

“Se invoca a la población a no consultar ni descargar en sus dispositivos estos App o similares, sin antes cerciorarse de los requisitos y accesos que exigen, para evitar que su información personal pueda ser usada por personas inescrupulosas para fines indebidos”, enfatizó la entidad regulatoria.

¿Cuáles son las apps fraudulentas de préstamo de dinero?

Estos son los aplicativos móviles reportados por la SBS para que la población tenga cuidado de caer en estafas:

Monedaya pro- Préstamo seguro

Mano Préstamo - Crédito Rápido

Yapi Cash

Acreditaya-préstamo fácil

CreContigo-Préstamo Rápido: Sol Dinero - Prestamos Perú: CachaiCredito -Préstamo rápido

QullqiFacil-Cash Apoyo: Seda Credito-Préstamo Personal

CredEke - Préstamo fácil

V Crédito-Préstamo fácil

Soles parada-peru credito

CajaInka

La SBS recordó que las personas o empresas que pretendan realizar actividades de préstamo deben estar inscritas en el “Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda”, supervisadas por la SBS.

Para cualquier consulta o denuncia sobre personas o empresas que presten servicios financieros sin estar registrados en la SBS, se puede reportar al 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930; o a través del correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar el portal institucional SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.