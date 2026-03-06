Fondo de Seguro de Depósitos: SBS aumenta a S/117.200 la protección de los ahorros en bancos, financieras y cajas

Ante la posibilidad de quiebra de las entidades financieras reguladas, el Fondo de Seguro de Depósitos permite al ahorrista recuperar su dinero hasta el monto máximo establecido.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aumentó a S/117.200 el valor máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósito, el cual estará vigente para el trimestre entre marzo y mayo de 2026. Esto es S/500 más que el monto del trimestre anterior.

De esta forma, los ahorros de los ciudadanos en los bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales están protegidos hasta ese monto ante cualquier contingencia que pueda atravesar la entidad financiera. Es preciso señalar que esto no aplica para las cooperativas de ahorro y crédito.

¿Cómo funciona el Fondo de Seguro de Depósitos? “Este respaldo permite al ahorrista recuperar su dinero (incluidos los intereses ganados) hasta el monto máximo indicado, ante la posibilidad de quiebra de alguna de las entidades financieras aseguradas”, explicó el experto en finanzas y docente de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta.

Es importante resaltar que el seguro no tiene un costo adicional para los ahorristas, es gratuito y automático desde el momento en que el ciudadano empieza a tener una cuenta de ahorro, depósitos a plazo, cuentas CTS, entre otros. La cobertura es independiente para cada producto.

¿En qué entidades financieras están protegidos los ahorros?

Actualmente hay un total de 39 instituciones financieras respaldadas con el Fondo de Seguro de Depósitos activo. Son 18 bancos, cinco financieras, 11 cajas municipales y cinco cajas rurales.

En los últimos años, el sistema microfinanciero atravesó situaciones complejas que conllevó al cierre de algunas cajas. En estos casos se activó el seguro, que permitió a sus ahorristas recuperar su dinero. Tal es el caso de Caja Raíz que fue disuelta por la SBS en 2023 y se devolvió el dinero a sus ahorristas (al 96,3% de ellos se les cubrió la totalidad de sus fondos).

Carrillo, explica que si una nueva entidad financiera ingresa al Perú, aún no tendrá esta cobertura hasta que cumpla 24 meses de aporte, tal como ocurre actualmente con el banco BCI y la financiera Surgir.

Asimismo, las cooperativas de ahorro y crédito tienen otro seguro denominado Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC). En este caso, la cobertura máxima es de S/10.000, pero todavía no aplica para todas las entidades, ya que algunas aún están en proceso de cumplir los 24 meses de aportes.