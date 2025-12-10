SBS: Participación de Produce en el directorio de las cajas municipales no afecta su autonomía

El Superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, se pronunció sobre la reciente ley que otorga al Ministerio de la Producción (Produce) la facultad de participar en la designación de un miembro del directorio de las cajas municipales, asegurando que esta medida no compromete la estabilidad financiera ni la autonomía de las instituciones.

Ante la preocupación sobre si este cambio podría suponer un riesgo para los ahorristas o para la estabilidad del sistema financiero especializado, Espinosa respondió a RPP: "No, no hay ningún riesgo".

El rol de Produce en la gobernanza

El Superintendente explicó que el rol de Produce no implica una injerencia ministerial directa, sino un mecanismo para mejorar la representación de la pequeña empresa y los productores.

Espinosa detalló que la nueva ley busca una "óptica mucho más ordenada y mucho más en conjunto de quiénes son los representantes de la pequeña empresa, de los pequeños productores que van a poder ser designados representantes al directorio de la caja".

Además, sostuvo que la ley no establece que serán funcionarios del ministerio quienes ocuparán la posición, "sino que el ministerio va a ser el encargado de gestionar el proceso de selección". Este mecanismo de elección se comparó con otros sistemas ya existentes.

El titular de la SBS descartó que la participación de Produce afecte la autonomía de las cajas municipales. Recalcó que, si bien las cajas son propiedad de las municipalidades, su diseño de gobernanza siempre ha incluido la participación de diversos actores "para garantizar la independencia de la caja respecto a la municipalidad, que es el dueño".

El cambio en la ley solo modifica la autoridad encargada del proceso para "una de las designaciones" de un total de siete miembros, por lo que no se percibe "absolutamente ninguna afectación" de la autonomía.

Espinosa insistió en que el cambio "no tendría por qué traducirse en una injerencia de parte de terceros en el manejo de la caja". Subrayó que las cajas municipales tienen un "diseño de gobernanza que es de un equilibrio muy delicado", buscando directores con orígenes distintos para asegurar el manejo profesional.