Octavo retiro de AFP: más de 3 millones de personas han solicitado el desembolso de su fondo en noviembre

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha revelado las cifras iniciales del octavo proceso de retiro de fondos de pensiones, confirmando un flujo significativo de solicitudes y montos desembolsados que, sin embargo, se encuentran por debajo de las proyecciones máximas de la entidad reguladora.

Según la información proporcionada por el superintendente, hasta noviembre de este año, 3,130,000 afiliados han solicitado el retiro de sus fondos. Este volumen de pedidos representa una inyección económica de 17,900 millones de soles.

Pese a la magnitud de la cifra, el desembolso actual es 20 % menor en comparación con el monto retirado en el séptimo proceso. El superintendente precisó que la información corresponde al balance hasta noviembre y que el plazo para presentar las solicitudes aún no ha concluido, ya que se extiende hasta enero, por lo que el balance total y final se podrá realizar una vez culminado dicho período.

Aumenta el número de personas con cuentas sin saldo previsional

El impacto de este y anteriores retiros se ve reflejado en la cantidad de cuentas que han quedado sin fondos. La SBS informó que, en la actualidad, 4 millones de personas no tienen saldo en sus cuentas de AFP. No obstante, la autoridad aclaró que, entre ellas, se encuentran jóvenes que eventualmente volverán a generar ahorro con sus nuevos aportes.

Respecto al destino que los afiliados le dan a este dinero, el superintendente enfatizó que los retiros, aunque no son deseables porque comprometen los fondos destinados a la vejez, se utilizan principalmente para dos fines: consumo (como compras navideñas o gastos anticipados) y el pago de deudas.

En este contexto, la recomendación técnica de la SBS es enfática: si el afiliado decide retirar su dinero, debe usarlo para pagar deudas, especialmente aquellas que se contrajeron con tasas de interés altas,. El pago de obligaciones financieras genera un efecto "saludable" en el corto plazo, al sanear los plazos de los créditos.

Proyecciones de Retiro

La SBS reconoció que el monto retirado (S/ 17,900 millones) ha sido menor a lo que inicialmente se había estimado. Explicó que la estimación inicial se basa en el monto máximo posible o en porcentajes de retiros anteriores (aproximadamente 75%), pero que predecir la cantidad exacta a priori es complicado.

El superintendente concluyó reiterando que el propósito del ahorro forzoso de pensiones es garantizar la protección en la vejez, sobre todo en un escenario demográfico donde la población adulta está creciendo, señalando que todo país moderno necesita un sistema de protección para la vejez.