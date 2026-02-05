Sector agropecuario creció 4,8 % en el 2025 y busca nuevos mercados para exportar este año: ¿Cuáles son?

La consolidación del Perú como una potencia agroexportadora depende de las ventanas comerciales que benefician a miles de familias dedicadas al campo en la costa, sierra y selva

El sector agropecuario peruano consolidó su posición como uno de los pilares de la economía nacional al cerrar el año 2025 con un crecimiento del 4,8 %, así lo informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Este avance, impulsado por una mayor producción tanto en el ámbito agrícola como pecuario, no solo fortalece la seguridad alimentaria, sino que proyecta al país hacia un 2026 con metas ambiciosas de expansión internacional.

Un crecimiento impulsado por productos clave

El dinamismo del sector se sustentó principalmente en el subsector agrícola, que registró un incremento del 5,5 %. Entre los resultados más notables destaca la aceituna, cuya producción se disparó en un 1185 %, impulsada por condiciones climáticas favorables en regiones como Tacna y Arequipa.

Otros productos que mostraron un desempeño sólido y que son fundamentales para la canasta exportadora incluyen:

Mango: +49,4 % (destacando Piura, Áncash y Lambayeque).

+49,4 % (destacando Piura, Áncash y Lambayeque). Uva: +18,7 % (con mayor producción en Ica, Piura y Arequipa).

+18,7 % (con mayor producción en Ica, Piura y Arequipa). Palta: +16,8 %.

+16,8 %. Arándano: +13,9 %.

+13,9 %. Cacao y Café pergamino: con alzas del 5,7 % y 4,0 % respectivamente.

Por su parte, el subsector pecuario creció un 3,4 %. Este resultado fue posible gracias al aumento en la producción de pollo y leche cruda de vaca (ambos +4,5 %), así como del pavo de engorde, que experimentó un salto del 16,4 %. Estos indicadores reflejan una mayor eficiencia en las colocaciones y saca de animales en departamentos clave como Lima, La Libertad y Arequipa.

Este crecimiento no solo se traduce en divisas, sino en un fortalecimiento de la agricultura familiar a través de servicios como planes de negocio, sanidad agraria y mejoramiento genético. Para sostener esta tendencia, se contempla continuar con la ejecución de proyectos de riego y mecanismos de financiamiento que permitan a los productores articularse de manera efectiva con el mercado global.

¿A qué mercados apuntamos en 2026?

Tras haber superado los 13 000 millones de dólares en agroexportaciones a noviembre de 2025, el enfoque para este año es diversificar los destinos. La meta establecida para el 2026 es concretar 16 nuevos accesos a mercados internacionales para productos agropecuarios peruanos.

En lo que va del primer mes de este año, ya se han obtenido resultados tangibles con el acceso del banano a Argentina y de la miel de abeja a Paraguay. Esta estrategia de apertura es vital para mantener el crecimiento sostenido, considerando que en los últimos cinco años el país ha logrado introducir 114 productos en diversos mercados globales gracias a negociaciones técnicas y sanitarias.

La consolidación del Perú como una potencia agroexportadora depende directamente de estas "ventanas comerciales" que permiten que la oferta nacional llegue a más mesas en el mundo, beneficiando a miles de familias dedicadas al campo en la costa, sierra y selva.