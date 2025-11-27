Sector construcción proyecta crecimiento de hasta 4.9 % este 2025, pero hay estancamiento en el empleo

El sector de la construcción en Perú está encaminado a cerrar el 2025 con un crecimiento superior a las expectativas, debido a un dinamismo sostenido impulsado, principalmente, por la inversión privada y el consumo de cemento; así lo informó Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

Según estimaciones del gremio, la actividad constructora acumularía seis meses consecutivos en positivo para octubre, con un crecimiento de 5.5 % entre enero y octubre. El Producto Bruto Interno (PBI) de la construcción registró una subida del 10.2 % en setiembre, siendo su mejor resultado mensual desde enero del 2024. Se proyecta que el crecimiento anual superará el promedio estimado del 4.5 %.

Al respecto, Valdivia señaló que las proyecciones son muy alentadoras: "Lo más probable es que esta cifra de 4.5 % se supere y más bien estemos llegando alrededor de 4.9 %".

Este impulso se sustenta en la inversión privada, que experimentó un incremento del 11.4 % en el tercer trimestre del 2025, acentuando una tendencia alcista. La inversión minera también acumuló cuatro meses de crecimiento a tasas de dos dígitos, alcanzando un alza del 16.7 % hasta setiembre.

Retos de las obras públicas y el empleo

A pesar del desempeño general, el sector enfrenta graves problemas en la ejecución de la obra pública. En octubre, la obra estatal registró una fuerte contracción del 9.6 %, calificada como la peor performance alcanzada por este indicador desde agosto de 2023.

La ralentización de la obra pública se evidencia en que, hasta octubre, solo se había ejecutado el 59.3 % de los recursos de inversión presupuestados, una tasa inferior a la del 2024. De mantenerse esta tendencia, se dejarían de invertir S/ 19,300 millones al cierre del año. La contracción se concentra en el Gobierno Nacional (-2.4 %), mientras que las municipalidades y regiones aumentaron sus niveles de ejecución.

En cuanto al empleo, si bien el total se mantiene casi estancado a nivel nacional, hay mejoras en la calidad laboral. El empleo formal en la construcción de Lima Metropolitana presentó un incremento del 7.2 % en el último trimestre móvil (agosto – setiembre – octubre), contrarrestando la fuerte caída del subempleo (-17.5 %).

Sobre la mejora en la formalidad, Valdivia indicó: "El empleo formal ha crecido 7.2 % y eso; por lo menos el sector formal del empleo está creciendo y eso es bastante bueno".