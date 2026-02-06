Alza del recibo de agua desde junio será gradual: ¿Cuánto más pagarán las viviendas y negocios?

En la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso se debatió el reajuste de las tarifas de agua potable en Lima y Callao. En la sesión, marcada por acusaciones de errores técnicos y críticas a la gestión de Sedapal, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) confirmó que el incremento no se aplicará de inmediato, sino que se postergará y fraccionará a partir de mediados de año.

SUNASS: Un incremento por mandato legal

El superintendente de la SUNASS, Mauro Gutiérrez, defendió el proceso de "rebalanceo tarifario", señalando que es una obligación derivada del Decreto Legislativo 1620 para equiparar los costos de operación con los ingresos de las empresas. Según explicó, para Sedapal este reajuste representa un incremento promedio del 14.5 %.

Para un usuario doméstico que consume 16 m³, esto significaría pasar de pagar S/ 69.2 a S/ 76.9 mensuales, un alza del 12 %. Gutiérrez enfatizó que Sedapal es una empresa con solvencia financiera, reportando utilidades de S/ 777 millones en 2024, y negó que existan errores en el cálculo del regulador.

"El proceso de rebalanceo tarifario fue un proceso general. SUNASS no reconoce ningún error en sus estudios tarifarios; hemos cumplido un mandato legal", indicó.

Sedapal: "Nuestros números están en rojo"

Por su parte, el gerente general de Sedapal, Humberto Reyes, presentó una realidad financiera opuesta, asegurando que, aunque existen utilidades contables, la caja de la empresa es negativa y no permite cubrir las inversiones necesarias.

Sedapal sostiene que el estudio de SUNASS contiene errores técnicos por un valor de S/ 1,500 millones, razón por la cual han interpuesto una demanda judicial contra el organismo regulador.

La postura del Ejecutivo y el fraccionamiento

Ante la controversia, el representante del MVCS, Max Carvajal, aclaró que el Ministerio no fija las tarifas, pero sí diseña la política para proteger a los más vulnerables. Anunció que se está trabajando en un decreto supremo para que el reajuste se aplique de forma progresiva y fraccionada.

La medida central es la postergación del cronograma del incremento hasta el mes de junio de 2026. Originalmente, el alza debía iniciar en enero, pero con esta nueva disposición se busca mitigar el impacto económico en las familias de pobreza y pobreza extrema.

Críticas desde el Congreso y la Defensoría

La presidenta de la comisión, Katy Ugarte, rechazó cualquier aumento que no venga acompañado de una mejora real en el servicio. Los congresistas cuestionaron la existencia de "planillas doradas" en Sedapal, con sueldos y bonos que consideran excesivos mientras miles de ciudadanos en la periferia de Lima siguen sin acceso a red pública.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que el proyecto de incremento podría afectar gravemente la capacidad de pago de los sectores más pobres, superando el límite del 5 % de ingresos que recomienda la OMS para servicios básicos.

Conclusión final: ¿Qué pasará con su recibo?

La reunión concluyó con la confirmación de que, aunque el reajuste tarifario está vigente normativamente, su aplicación efectiva ha sido suspendida por decisión política.