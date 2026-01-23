Últimas Noticias
Sedapal podría suspender el agua por cisternas en estos 10 distritos de Lima: ¿Qué está pasando?

Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

La Contraloría advirtió el riesgo de que Sedapal suspenda la entrega gratuita de agua por cisternas en 10 distritos de Lima, al no lograr contratar transportistas. La situación afecta a 941 asociaciones vulnerables y ha generado protestas por el desabastecimiento.

La Contraloría General ha advertido que existe el "riesgo de que la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) no pueda continuar distribuyendo gratuitamente agua potable con camiones cisterna" en diez distritos de la capital.

Esta situación se debe a que la empresa no ha logrado encontrar a un contratista que se encargue de llevar el recurso a las zonas que más lo necesitan.

¿Quiénes son los más afectados?

Se estima que unas 941 asociaciones de vivienda que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema son las perjudicadas al no contar con conexiones de agua en sus hogares.

Los distritos donde la distribución no está garantizada incluyen a:

  • Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pucusana, Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Cieneguilla, La Molina y Pachacamac.

Un proceso que quedó a medias

Para intentar solucionar el desabastecimiento, Sedapal aprobó una contratación directa por un monto de S/ 42,857,100 con el fin de atender 16 zonas críticas de Lima Metropolitana. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba.

Aunque el 6 de enero se presentaron ofertas para algunas zonas, otras quedaron totalmente desprotegidas. Según el informe de control, Sedapal "declaró desierto el procedimiento en los demás [sectores] porque no hubo ofertas formuladas" por parte de las empresas de transporte.

Esta falla administrativa ha provocado que, desde que empezó el año, el servicio se vea interrumpido. El malestar es tan grande que, el pasado 13 de enero, "cientos de pobladores de distintos distritos de la capital realizaron protestas solicitando que se restablezca la distribución gratuita de agua potable".

Sedapal tiene 5 días para responder

Ante la gravedad de los hechos, la Contraloría ha exigido a los directivos de Sedapal que tomen "medidas preventivas y correctivas que permitan garantizar la prestación del servicio público".

La empresa no tiene mucho tiempo para actuar: debe informar y sustentar sus próximas acciones en un plazo de 5 días hábiles. Mientras tanto, miles de vecinos en los cerros y zonas alejadas de Lima siguen esperando que el camión cisterna vuelva a aparecer en su horizonte.

