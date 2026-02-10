¡No solo Sedapal! 31 empresas de agua suben tarifas, pero recibos serán fraccionados ¿Cuáles son?

La decisión apunta a que las familias no sientan de golpe el aumento en sus recibos y puedan ajustarse poco a poco al nuevo costo del servicio de agua.

El aumento en la tarifa del servicio de agua potable no se aplicará de golpe. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó una medida excepcional que permitirá fraccionar el incremento tarifario para los usuarios residenciales, con el fin de evitar un impacto brusco en los recibos familiares.

La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial El Peruano. La norma autoriza a las empresas prestadoras de saneamiento, como Sedapal, a aplicar de manera gradual, hasta diciembre de 2027, el incremento tarifario correspondiente al primer semestre de 2026.

Según explicó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, el objetivo es proteger la economía de los hogares. Detalló que, para un consumo promedio de 16 metros cúbicos, el ajuste será de S/0,35 mensuales, en lugar de un aumento inmediato de hasta S/7,80 en un solo recibo, como estaba previsto inicialmente.

El titular del sector precisó además que el rebalanceo tarifario fue establecido en una norma aprobada en 2023 y encargada a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), con el fin de garantizar la sostenibilidad del servicio. Ante ello, el actual Gobierno dispuso que su aplicación sea progresiva, tras un trabajo conjunto entre el MVCS, la Sunass y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En todo el país

Hace unos días, representantes del Ministerio de Vivienda se presentaron ante la comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso de la República y durante su exposición informaron cuáles son las empresas que registraron aumentos de tarifas durante el 2025:

SEDA AYACUCHO S.A.

EPS MOYOBAMBA S.A.

EPS MARAÑON S.A.

EMUSAP S.A.

EPS RIOJA S.A.

EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L

EPS EMAPISCO S.A.

EPS EMAPAT S.A.

EPSSMU S.A.

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

EPS MOQUEGUA S.A.

EPS SEDAJULIACA S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EMAPAB S.A.

EMSAP CHANKA S.A.

EPS SEMAPACH S.A.

EPS SEDACHIMBOTE S.A.

SEDALORETO S.A.

EMAPA - HVCA. S.A.

EMSAPUNO S.A.

EPS NOR PUNO S.A.

EPS SELVA CENTRAL S.A.

EPS MUNICIPAL MANTARO S.A.

EPS EMPSSAPAL S.A.

EPS CHAVÍN S.A.

EMAPA-Y S.R.LTDA.

EPS EMAPICA S.A.

UE TUMBES

SEDAPAL S.A.

SEDALIB S.A.

SEDAPAR S.A.