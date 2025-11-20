¡Mueve las caderas y también la economía! Conciertos de Shakira generaron más de medio millón de soles en comida y merchandising

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha revelado los resultados de sus acciones de control durante el reciente concierto de la cantante colombiana Shakira, llevado a cabo el pasado martes. Como consecuencia de las verificaciones realizadas a los puntos de venta que operaron dentro del Estadio Nacional, se detectaron ingresos totales por S/ 549,135.00.

La Administración Tributaria desplegó un equipo de 30 inspectores tributarios para verificar la inscripción al RUC y la correcta emisión de comprobantes de pago en los 44 establecimientos que participaron en el evento, denominado "Las mujeres ya no lloran world tour".

Las ventas bajo cifras

Los 44 puestos de venta se segmentaron en 28 establecimientos dedicados a bebidas, 11 a alimentos y 5 a merchandising. La venta de bebidas fue, por lejos, la categoría que generó el mayor monto de ingresos:

Venta de bebidas: Se registraron S/ 437,583.00 por la comercialización de bebidas.

Se registraron por la comercialización de bebidas. Venta de alimentos: Los locales que ofrecían hamburguesas, choripan y popcorn generaron S/ 90,862.00.

Los locales que ofrecían hamburguesas, choripan y popcorn generaron S/ 90,862.00. Merchandising: La venta de ropa y accesorios generó ingresos por S/ 20,690.00.

Sunat ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la formalización de la economía.

El solicitar el comprobante garantiza que los contribuyentes "declaren todos los ingresos obtenidos y paguen los impuestos que les corresponden", impulsando la formalización económica del país.