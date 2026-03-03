Hasta 1,000 industrias paralizan producción por falta de gas natural: SNI alerta escenario “de gravedad extrema”

La industria nacional enfrenta una situación crítica tras la restricción en el abastecimiento de gas natural, generada a raíz de una deflagración que ha afectado tanto a vehículos como a la generación eléctrica y a las plantas industriales. Alejandro Daly, director de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), se presentó en Economía Para Todos por RPP y calificó la emergencia como un escenario de gravedad extrema para el sector productivo.

Un impacto masivo en la producción

Según Daly, aproximadamente 1,000 empresas, entre medianas y grandes, han visto paralizadas sus operaciones desde el pasado lunes. Estas organizaciones, que hace más de 20 años migraron su matriz energética del petróleo al gas natural, pertenecen a sectores estratégicos como el químico, cerámico, cemento, alimentos, textil y confecciones.

El representante gremial explicó que la naturaleza de los procesos industriales agrava la situación: “Casi todas las empresas tienen procesos continuos. Hacer un corte abrupto de energía significa de que muchas veces la materia prima se pierde la que está en proceso”.

A pesar de la paralización, Daly descartó un desabastecimiento inmediato de productos básicos, ya que la industria suele trabajar con volúmenes de existencias para afrontar coyunturas similares.

Gestiones ante el Gobierno y medidas de contingencia

Ante la crisis, la SNI ha conformado una comisión de respuesta inmediata y mantiene contacto con diversos ministerios para buscar soluciones. Una de las propuestas centrales enviadas al Ejecutivo es la emisión de una norma extraordinaria que autorice a las empresas afectadas a utilizar GLP o diésel de manera temporal.

“Le hemos pedido al gobierno ayer que saque lo antes posible una norma que permita a aquellas empresas que utilizan gas natural utilicen GLP o diésel, no es la solución, pero estamos esperando... paliar el problema”, señaló Daly.

Sin embargo, el uso de estos combustibles alternativos y de la "reserva fría" para la generación eléctrica tendrá un impacto directo en los costos. Daly advirtió que el uso de diésel en las termoeléctricas de Chilca elevará la factura eléctrica, la cual será asumida principalmente por los usuarios libres, es decir, la propia industria.

“Estamos optando por una alternativa energética que nos permita producir más caro, más costoso, pero mucho más costoso es parar la producción”, enfatizó.