SNI propone centralizar proyectos del eje Callao-Chancay bajo una sola autoridad para asegurar competitividad

El líder gremial propuso formalmente que Proinversión sea la autoridad encargada de priorizar y ejecutar todos los proyectos que son necesarios en dicha zona.

En una reciente reunión en Palacio de Gobierno, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, presentó al jefe de Estado, José Jerí, una serie de propuestas críticas para el futuro industrial del país, poniendo especial énfasis en la necesidad de destrabar el desarrollo logístico entre el Callao y Chancay.

Durante el encuentro, James destacó que el eje Callao-Chancay es la herramienta fundamental para que el Perú se consolide como el "Centro Logístico Industrial del Pacífico Sudamericano". No obstante, advirtió que actualmente existe un desorden administrativo por la gran cantidad de autoridades involucradas.

"Este eje industrial, lamentablemente, no se está llevando de la mejor manera porque hay muchos proyectos, pero hay demasiadas autoridades, y cada autoridad, tanto gobiernos regionales, como gobiernos locales, quieren opinar al respecto, entonces no se ponen de acuerdo", dijo a RPP.

Ante este escenario, el líder gremial propuso formalmente que Proinversión sea la autoridad encargada de priorizar y ejecutar todos los proyectos en dicha zona.

Además, James y el presidente Jerí discutieron la urgencia de una nueva Ley de Industrias que incentive la reinversión de utilidades para generar empleo y crecimiento económico, un cuerpo legal que el Ejecutivo ya evalúa junto al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, el presidente Jerí reafirmó su compromiso de renovar el ecosistema legal y anunció que el Ejecutivo alista un crédito suplementario para evitar la paralización de obras estratégicas y asegurar la continuidad de proyectos de inversión pública en el país.

El contexto de Chancay: Éxito comercial frente a retos urbanos

La preocupación de James coincide con un diagnóstico reciente sobre el Megapuerto de Chancay, que a un año de su puesta en marcha muestra realidades contrastadas.

Según un reciente informe de la Uniersidad del Pacífico, mientras el puerto bate récords operativos —movilizando 286,255 TEUs y reduciendo el tránsito a Shanghái a solo 23 días—, el desarrollo de la ciudad se encuentra estancado.

Existen al menos 15 retos críticos que amenazan la consolidación de este "hub":