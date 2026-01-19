SNMPE cuestiona nombramientos en el Minem y alerta riesgo para la lucha contra la minería ilegal

En lo que califican como un "momento de inflexión" para el país, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) alertó sobre los cambios en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Según el gremio, los recientes nombramientos en cargos estratégicos representan una señal contradictoria del Poder Ejecutivo frente al avance de la minería ilegal.

Cuestionamientos a la idoneidad técnica

La controversia surge tras la designación de personas vinculadas al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para liderar la Dirección de Formalización Minera del Minem y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Estas entidades son relevantes no solo para el proceso de formalización, sino también para la promoción de inversiones mineras y la gestión técnica del sector.

Para la SNMPE, estos perfiles carecen de las condiciones necesarias, como la falta de sesgos y un conocimiento técnico profundo, que se requieren para separar a los mineros artesanales aptos de aquellos que operan fuera de la ley.

“Estas designaciones resultan incoherentes con el fortalecimiento de una política de formalización rigurosa y efectiva, pues trasladan las decisiones a perfiles asociados a un mecanismo que ha demostrado ser insuficiente y distorsionador del proceso que se busca corregir”, sostuvo el gremio.

El Reinfo: ¿Un mecanismo de formalización o un "blindaje"?

Uno de los puntos señalados por el gremio es la ineficacia del Reinfo. Aunque fue creado como una medida temporal, su vigencia se ha extendido por años sin resultados concretos: no ha logrado formalizar ni al 3 % de sus inscritos.

La SNMPE denuncia que este registro se ha transformado en el "blindaje perfecto" para operar al margen de la ley, permitiendo actividades mineras sin:

Condiciones ambientales.

Seguridad para los trabajadores.

Control de explosivos.

Exigencia de señales concretas

Ante esta situación, el sector minero energético demanda al Gobierno señales claras de compromiso en la lucha contra la minería ilegal. El gremio enfatiza que es imperativo contar con un equipo preparado y técnico capaz de ejecutar políticas públicas eficaces y concluir el proceso de formalización a la brevedad posible.

La SNMPE concluye que el fortalecimiento de la política de formalización debe ser riguroso para evitar que el sector siga perdiendo terreno frente a la ilegalidad, la cual debilita la institucionalidad y la seguridad del país.