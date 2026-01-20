Crucero de investigación de IMARPE debería zarpar pronto ante vigilancia del Fenómeno El Niño, pide la SNP

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha manifestado la necesidad de que el crucero de investigación del IMARPE inicie sus operaciones de manera inmediata. Esta solicitud responde al último informe del ENFEN (Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño”), que ha cambiado el estado de alerta del Fenómeno El Niño de "no activo" a "vigilancia" para el Niño costero.

Según el gremio, las proyecciones indican que la temperatura del mar podría subir algunos grados hacia el mes de abril, lo que alteraría la distribución de la anchoveta, obligándola a profundizarse o desplazarse.

Jessica Luna, presidenta de la SNP, subrayó que el crucero de investigación dura habitualmente 30 días, por lo que es vital adelantarse al calentamiento de las aguas para permitir un inicio oportuno de la primera temporada de pesca a finales de marzo.

"Si no se toman decisiones oportunas y rápidas, ese calentamiento realmente podría tirar abajo la recuperación del sector", advirtió, destacando que el cumplimiento de la meta de crecimiento del 2 % proyectada por el Banco Central de Reserva (BCR) depende de una gestión basada en la ciencia y decisiones políticas céleres.

Sector pesca representa el 1.5 % en la economía nacional

A pesar de las tensiones climáticas, el sector pesquero reafirma su rol como pilar de la economía peruana. Tras un año 2025 que logró estabilizarse con desembarques de 4.6 millones de toneladas, la industria apunta a que el 2026 sea el año de la consolidación definitiva.

La actividad pesquera representa el 1.5 % del Producto Bruto Interno nacional y sostiene aproximadamente 250,000 puestos de trabajo a lo largo del litoral. Las exportaciones anuales generan cerca de 3,000 millones de dólares en condiciones normales; solo la reciente segunda temporada aportó 900 millones.

Sin embargo, la pesca ilegal está presente también en esta actividad. Se estima que esta actividad ilícita genera pérdidas por 500 millones de dólares, afectando la seguridad y sostenibilidad del recurso, lo que requiere una fiscalización más articulada entre Produce, la Policía y la Fiscalía.