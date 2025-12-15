Standard & Poor’s reafirma grado de inversión y perspectiva crediticia estable al Perú

La agencia internacional Standard & Poor’s ratificó la calificación soberana de crédito en moneda extranjera a largo plazo en ‘BBB-’ y su calificación en moneda local a largo plazo en ‘BBB’ para Perú con perspectiva estable. La nota de Perú está respaldada por un historial prolongado de políticas macroeconómicas prudentes, con déficits fiscales relativamente bajos, uno de los niveles de deuda neta más bajos de la región y políticas monetarias y cambiarias efectivas.

En opinión de Standard & Poor’s, la perspectiva estable se basa en la expectativa de un crecimiento económico de alrededor del 3% anual durante los próximos dos años y una consolidación fiscal gradual, a pesar de las presiones de gasto. La calificadora espera continuidad en las políticas fiscales y monetarias después de las elecciones nacionales de 2026.

Asimismo, la calificadora estima que los precios de los metales continuaran impulsando las exportaciones y el crecimiento económico. Prevén que los sectores minero y agroexportador experimenten mejoras logísticas y de capacidad tras la conclusión de la primera fase del Puerto de Chancay en noviembre de 2024.

Al respecto, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, señaló que esta ratificación “refleja la solidez de los fundamentos macroeconómicos del país y el compromiso del Gobierno con una gestión fiscal responsable y transparente. Continuaremos implementando políticas que fortalezcan la estabilidad económica, promuevan la inversión privada y aseguren un crecimiento sostenible que se traduzca en mayores oportunidades y bienestar para todos los peruanos”. Afirmó.

La calificadora resaltó que el gobierno ha logrado una importante consolidación fiscal, probablemente cumpliendo su meta de déficit fiscal del 2,2% del PBI en 2025, frente al 3,6% en 2024. Standard & Poor’s señala que la deuda neta del gobierno general seguirá aumentando, pero se estabilizará por debajo del 30% del PBI.

Standard & Poor’s señala que podrían subir las calificaciones en los próximos dos años si condiciones políticas más estables respaldan una ejecución efectiva de políticas que impulse la inversión y las perspectivas de crecimiento económico. Asimismo, una mayor reducción de la deuda externa neta del país o el fortalecimiento del perfil de deuda podría llevar a una mejora en la calificación.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas continuará impulsando medidas de austeridad, control del gasto y acompañamiento al contribuyente, fortaleciendo la recaudación tributaria y la confianza de los mercados internacionales.



