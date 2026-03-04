Midagri asegura normal abastecimiento de alimentos pese a lluvias: ¿dónde revisar los precios diarios en mercados?

El ministerio lanzó una herramienta digital dinámica que permite al ciudadano comparar los precios mayoristas y minoristas para frenar las alzas especulativas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el país registra un normal abastecimiento de alimentos, por lo que no debería haber alzas especulativas en los mercados. Ya que el transporte de alimentos a nivel nacional se encuentra restablecido y no hay bloqueos por las lluvias y huaicos.

“En este momento no hay bloqueos de vías, está restablecida la transitabilidad y todos los productos están llegando al mercado mayorista sin ningún problema. Incluso hay productos con tendencia a la baja de precios”, enfatizó César Santisteban, director de Estadística del Midagri.

El funcionario aseguró que el ingreso de productos en los mercados mayoristas supera en más de 4% los volúmenes de la semana pasada y los stocks se mantienen entre 90% y 98%.

En esa línea, el Midagri lanzó una plataforma digital para que la población pueda informarse y comparar los precios mayoristas y minoristas en Lima. Esto con el fin de que puedan identificar posibles incrementos injustificados y elegir los productos más accesibles.

Santisteban explicó que los reportes de precios de los mercados mayoristas se actualizan diariamente a las 7:00 a.m. Y, en el caso de los comercios minoristas, el monitoreo se realiza los lunes, miércoles y viernes.

Para acceder a esta herramienta se debe ingresar a la página del Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA) y ubicar la “Plataforma de precios" o ingresar al link directo aquí.

En esta página se puede buscar los precios de más de 30 alimentos más demandados en la canasta básica. Figura el precio mayorista del día y los precios en mercados minoristas de 27 distritos de Lima Metropolitana.