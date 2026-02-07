Pagos por billeteras digitales: trabajadores decidirán si reciben su sueldos por aplicativos o depósito tradicional, dice abogado laboralista

En RPP, el abogado laboralista Julio Palomino dijo que, si bien la norma que autoriza el uso de billeteras digitales para el pago de sueldos busca fomentar la agilidad y la cultura financiera, existen desafíos importantes en términos de seguridad y operatividad.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el reglamento de la ley que habilita la billetera digital para el pago de remuneraciones y otras obligaciones laborales.



El reglamento tiene la finalidad de establecer las disposiciones necesarias para la adecuada aplicación de la norma, asegurando su operatividad, seguridad y adecuada supervisión.



"Tiene que decidir el propio trabajador"

En una entrevista con RPP, el abogado laboralista Julio Palomino Mesa brindó alcances sobre esta nueva modalidad de pago a través de plataformas como Yape, Plin y otras billeteras digitales. De acuerdo con el especialista, el uso de estas plataformas no puede ser impuesto de manera arbitraria por el empleador.



"Hay que entender también que esta norma está limitando también el uso abusivo por parte del empleador, porque señala —en una de las principales modificaciones o reglamentaciones que se han dado con este decreto supremo— que el empleador debe convenir con el trabajador que el pago de sus remuneraciones sea a través de la billetera digital; o sea, tiene que decidir el propio trabajador. Y no es que se le imponga de manera arbitraria", remarcó.

"El trabajador que acepte y convenga con el empleador que se le pague a través de una billetera digital, se entiende que el trabajador tiene un equipo celular de alta gama donde puede hacer operaciones. Pero ¿qué pasa con un trabajador que no quiere; o sea, quiere seguir en el campo tradicional, quiere que se le sigan abonando su remuneración a través del banco? Eso es una decisión del propio trabajador y por eso la norma ha dicho de que no puede existir una presión por parte del empleador a que acepte el pago a través de una billetera digital. Si no acepta el trabajador, lógicamente que podría seguir recibiendo su remuneración a través del depósito en su cuenta bancaria", precisó.

En esa línea, advirtió que, cualquier intento de "presión" para adoptar este método de pago, el empleado podría denunciar el hecho ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) como un "acto de hostilización", lo cual acarrearía multas para la empresa.

Lista de plataformas autorizadas

Palomino precisó que el Banco Central de Reserva (BCR), en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene la responsabilidad de señalar y publicar cuáles son las plataformas digitales que se encuentran activas para este fin. "Tiene que definir y dar una lista", indicó.



El abogado laboralista refirió también que ambas instituciones deberán evaluar los límites de transferencias diarias que actualmente poseen ciertas billeteras digitales (fijados en su mayoría en 2 000 soles), lo que plantea interrogantes para sueldos superiores a ese monto, ya que la ley exige que el pago sea íntegro y no fraccionado.



Seguridad cibernética

El especialista también subrayó que, ante el riesgo de robos de celulares, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el BCR deben garantizar medidas de seguridad exhaustivas para proteger el patrimonio de los empleados.



"La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tiene que intervenir acá y dar esas pautas que son precisas para que no se generen perjuicios por la utilización de billeteras digitales; tendrán que implementar algunos sistemas de seguridad distintos a los que existen actualmente", dijo.

Además, consideró que el uso de estas billeteras no debe generar ningún tipo de costo o comisión para el trabajador. "Por eso, la SBS tiene que controlar y supervisar bien cómo se van a hacer estos pagos a partir de la fecha", sostuvo.



Palomino Mesa añadió que las plataformas habilitadas deben estar debidamente "ancladas" a una cuenta bancaria para que el trabajador reciba su dinero de forma segura.