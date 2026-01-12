Sunass anuncia incremento en las tarifas de agua en Lima desde enero: ¿Cuánto más pagarán los usuarios?

A partir de enero de 2026, los ciudadanos de Lima y Callao verán un ajuste en sus recibos de agua potable y alcantarillado, una medida que comenzará a facturarse de manera efectiva en los recibos de febrero de ese mismo año. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que este reajuste responde al cumplimiento del Decreto Legislativo n.° 1620, emitido en diciembre de 2023.

Detalles del incremento por tipo de usuario

El impacto en la economía familiar y comercial se ha definido bajo un esquema de "rebalanceo tarifario" que busca dotar a Sedapal de mayores ingresos para cubrir los costos operativos. Los incrementos se aplicarán de la siguiente manera:

Usuarios residenciales (social y doméstico): Experimentarán un alza del 12 % . Para una familia con un consumo promedio de 16 metros cúbicos al mes, esto representará un pago adicional de S/ 7.70 .

Experimentarán un alza del . Para una familia con un consumo promedio de 16 metros cúbicos al mes, esto representará un pago adicional de . Usuarios no residenciales (comercial, industrial y estatal): En estos casos, el incremento será más elevado, alcanzando el 20 %.

Justificación y vigilancia del servicio

Sunass aclaró que este proceso regulatorio incluyó la publicación del proyecto tarifario y la realización de una audiencia pública para recibir comentarios de los usuarios, Sedapal y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Un punto señalado por el regulador es que cualquier aumento en la tarifa debe estar condicionado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio brindado al ciudadano. Para asegurar que los fondos adicionales se utilicen correctamente, la Sunass ha anunciado que intensificará la fiscalización y el seguimiento de las inversiones de la empresa prestadora.