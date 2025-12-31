Sunat: ingresos tributarios del 2025 superaron los S/ 175 000 millones

Los ingresos tributarios del Gobierno Central Netos (descontando las devoluciones de impuestos) superaron en el 2025 los S/ 175 000 millones, con ello, la recaudación habría experimentado un crecimiento real de 10,7% respecto del año anterior.

Este resultado representa un incremento de más de S/ 19 200 millones de ingresos adicionales, respeto a la recaudación obtenida el 2024.

Este importante logro se sustenta en el desempeño positivo que habría registrado la actividad económica, así como a las diversas acciones desplegadas por la Sunat a lo largo del año en materia de control del cumplimiento, fiscalización, asistencia y orientación a los contribuyentes.

Cabe destacar que los ingresos tributarios obtenidos durante el 2025 casi duplican el promedio de ingresos logrado en el periodo 2016-2019, que fue de S/ 98 858 millones.

