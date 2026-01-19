¡Bad Bunny mueve la economía! Conciertos generan ventas récord por S/ 2.7 millones en comida y merchandising

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) reportó un inicio de año histórico en cuanto a fiscalización de espectáculos masivos. Tras las acciones de control realizadas durante las presentaciones del cantante “Bad Bunny” el pasado fin de semana, se registraron ingresos por ventas de bebidas, alimentos y merchandising que ascendieron a S/ 2,751,577.

Un despliegue de fiscalización sin precedentes

Para garantizar la transparencia en las actividades comerciales dentro del Estadio Nacional, la institución desplegó un equipo de 41 inspectores tributarios. Este personal se encargó de supervisar los 53 establecimientos concesionados que operaron durante las fechas del viernes 17 y sábado 18 de enero.

Según el reporte oficial, los puntos de venta se distribuyeron en:

33 establecimientos de bebidas (agua, gaseosa, cervezas, entre otros).

(agua, gaseosa, cervezas, entre otros). 12 locales de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn).

(hamburguesas, choripan y popcorn). 08 puestos de merchandising oficial (ropa y accesorios con el logo del concierto).

Finalmente, el consumo de bebidas fue el rubro con mayor movimiento económico, generando ingresos por S/ 2,016,030. En segundo lugar se ubicó la venta de alimentos, con una recaudación de S/ 426,548, seguida por el merchandising, que sumó S/ 308,999 en ventas totales.