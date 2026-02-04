Marca Cinestar Multicines será rematada por SUNAT con S/ 877 mil de precio base: ¿Qué pasó?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha programado para el próximo 26 de febrero de 2026 el remate de la marca "Cinestar Multicines", tras un proceso de cobranza coactiva contra la empresa Top Rank Publicidad S.A.C.

Como se sabe, la deuda por cobranza coactiva es un procedimiento administrativo mediante el cual la SUNAT exige el pago de deudas impagadas (tributos, multas) mediante embargos de bienes o cuentas bancarias, sin autorización judicial. Es la última etapa de cobro, aplicada cuando la deuda es exigible.

Según los documentos de la convocatoria, las condiciones del remate son las siguientes:

Valor de Tasación : S/ 1,316,837.64.

: S/ 1,316,837.64. Precio Base: S/ 877,891.76 .

. Sistema de remate : Sobre cerrado.

: Sobre cerrado. Modalidad: Arras (el adjudicatario deberá entregar el 30 % del monto tras el acto).

¿Cómo participar en la subasta?

El evento se llevará a cabo a las 11:18 horas en la Sala de usos múltiples (SUM) de la Sede Arenales de la SUNAT, ubicada en la Av. Arenales N° 335 - 357, en el Cercado de Lima.

Los interesados deben tener en cuenta que "los bienes se rematan donde están, como están, en el estado en que se encuentren, a la vista (ad corpus) y sin lugar a reclamo posterior".

El saldo del precio tras el pago de las arras deberá cancelarse al cuarto día hábil de realizado el remate. Para consultas adicionales, la entidad ha habilitado diversos números de contacto para los postores.