Talara rechaza decreto que reestructura Petroperú: advierten privatización y alza de combustibles

El tránsito en la Panamericana Norte, a la altura de la provincia de Talara en Piura, se ha normalizado tras haber sido bloqueado durante la mañana de este jueves por manifestantes que rechazan el decreto que autoriza la reorganización de Petroperú.

La población y los trabajadores de la zona consideran que esta medida del Ejecutivo es un paso previo a la privatización de la empresa estatal de hidrocarburos.

Tras la liberación de la vía, decenas de ciudadanos iniciaron una movilización desde el ingreso de la "ciudad petrolera" con dirección a la Plaza de Armas de Talara, bajo el resguardo de un incremento de agentes policiales desplegados para mantener el orden durante la jornada de protesta.

Alejandro Vílchez Pardo, presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales y la Economía de Talara, estuvo en La Rotativa del Aire por RPP y sostuvo que la principal exigencia es la derogatoria del decreto de urgencia emitido por el Gobierno.

Vílchez precisó que el sector que representa no se opone a una reestructuración técnica, sino al manejo político que se ha dado.

"No nos oponemos nosotros a la reorganización de Petroperú. La ley 30130 en su artículo 4 establecía que Petroperú debía reorganizarse de manera administrativa, financiera y económicamente. Lamentablemente se dio ahí 200 días de plazo para esta reorganización, pero ninguna autoridad lo ha hecho", señaló el dirigente, criticando que los directorios sean "nombrados a dedo por políticos".

Alerta por el precio de los combustibles

Uno de los puntos centrales de la movilización es el posible impacto económico para la ciudadanía si se concreta la concesión de la petrolera estatal. Según Vílchez, Petroperú actúa como un regulador de precios en el mercado local frente a las empresas privadas.

"Si se privatizaría Petroperú estos señores elevarían los costos de los combustibles al precio que se le da la gana porque estamos en libre mercado. Lógicamente que esto permitiría una inflación de los productos de primera necesidad", advirtió el representante.

Para sustentar su postura, el vocero comparó los precios actuales: "un grifo de Petroperú le vende un combustible, por ejemplo, el diésel a 13.50, gasolina premium a 14 soles y la regular a 13.50; mientras que un privado supera los 18 o 20 soles". Por ello, enfatizó que la lucha emprendida en Talara busca evitar un perjuicio económico a nivel nacional.

Actualmente, la ciudad permanece en un panorama de paro de 24 horas, con presencia policial para garantizar que la movilización hacia la plaza principal se desarrolle sin nuevos incidentes de bloqueo de vías.