¡También cruzan fronteras! Más de 8,000 perros y gatos viajaron al extranjero este año: ¿A qué países?

En 2025, más de 8,000 perros y gatos viajaron desde el Perú al extranjero, según Senasa. Ello tras la creación de la nueva “Viaja con tu mascota”, que agilizó trámites y amplió el acceso a 35 países.

El traslado internacional de animales de compañía desde el Perú alcanzó cifras significativas durante el año 2025. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), más de 8,000 perros y gatos viajaron de forma segura a diversos destinos alrededor del mundo.

Destinos principales y cifras

Para facilitar este movimiento, el Senasa emitió un total de 7,622 Certificados Sanitarios de Exportación (CSE) bajo la modalidad presencial. Los registros oficiales señalan que los países con mayor demanda por parte de las familias viajeras fueron:

Chile

España

Estados Unidos

Colombia

Argentina.

Este flujo migratorio de mascotas no solo refleja un incremento en la movilidad internacional de las familias peruanas, sino también una mayor demanda por servicios sanitarios especializados que garanticen el bienestar de los animales.

Requisitos para viajar con mascotas

En septiembre, se implementó la plataforma digital “Viaja con tu mascota” para modernizar, agilizar y ordenar la emisión del Certificado Sanitario de Exportación, un requisito indispensable para los viajes internacionales de perros y gatos.

Con ello, entre octubre y diciembre de 2025, se emitieron 553 certificados digitales, permitiendo el ingreso de mascotas a 35 países distintos, expandiendo el alcance hacia destinos como Venezuela y Canadá.

El Senasa recordó a los usuarios que el Certificado Sanitario de Exportación es obligatorio únicamente para viajes fuera del país. Para obtenerlo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Presentación de una solicitud formal. Certificado de salud emitido por un médico veterinario colegiado. Cumplimiento de las exigencias sanitarias específicas del país de destino. Pago de la tasa correspondiente de S/ 91.10.

Realizar estos trámites solía ser como navegar un laberinto de trámites físicos, pero con la nueva plataforma digital, el proceso se ha transformado en un puente directo y despejado hacia nuevos horizontes junto a nuestros compañeros de vida.