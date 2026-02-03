¡Baja el peaje! Tarifa en la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla cae a S/ 6.30: ¿Qué tiene que ver el tipo de cambio?

Desde hoy, 03 de febrero de 2026, ha entrado en vigencia una nueva tarifa de peaje de S/ 6.30 para todos los vehículos que transiten por la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla.

Esta actualización representa una reducción de S/ 0.30, considerando que el precio anterior se situaba en S/ 6.60.

El factor económico detrás de la baja

De acuerdo con la información proporcionada por la concesionaria Lima Expresa, este cambio "responde al reajuste anual establecido en el contrato de concesión".

A diferencia de periodos anteriores donde los precios tendían al alza, esta disminución se debe a la aplicación de una fórmula técnica que considera dos variables económicas principales: la variación de la inflación y el tipo de cambio del dólar.

La estabilidad o el comportamiento favorable del tipo de cambio (que hoy cerró en S/ 3.36) ha permitido que, bajo el marco legal del contrato, la tarifa se ajuste a la baja en beneficio de los usuarios.

Como se recuerda, en febrero de 2023 se produjo el último ajuste de la tarifa que elevó a S/ 6.60, tarifa que se mantuvo vigente durante 2024 y 2025.



