¿Adiós a las tarjetas? Seis de cada 10 compras online ya se pagan con billeteras digitales

Las billeteras ya ganaron en número de transacciones y podrían también superar en volumen en el 2026.
Geraldine Hernández

El crecimiento de las billeteras digitales también ha llevado a que el ticket promedio del ecommerce baje de S/ 200 en 2024 a S/ 180 en 2025, debido a más compras pequeñas y frecuentes.

Las compras por internet en el Perú están viviendo un importante cambio: por primera vez, las billeteras digitales se han convertido en el método de pago más usado en el comercio electrónico. Sí, más que las tarjetas de débito y de crédito juntas.

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), entre enero y setiembre del 2025, los pagos vía e-wallet concentraron el mayor número de transacciones, reflejando una preferencia cada vez más marcada por opciones rápidas, simples y sin necesidad de tarjeta física.

Lima concentra el 68% del total de transacciones de ecommerce, pero ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura y Cusco avanzan rápidamente y reducen su brecha digital.

Más del 59 % de las operaciones se hicieron con billeteras digitales

En los primeros nueve meses del año se registraron 988 millones de operaciones en el ecommerce peruano. De ese total, el 59,2 % (585 millones) se hicieron mediante billeteras digitales. Más atrás quedaron las tarjetas de débito con 32,8 % y las de crédito con 5,5 %, mientras que los pagos con cupones o boletos en efectivo representaron apenas 2,5 %.

El volumen total transado en ecommerce alcanzó los $ 19,9 mil millones, y las billeteras ya explican $ 7,1 mil millones, convirtiéndose en el medio que más crece. Según CAPECE, este impulso viene especialmente de compras de servicios digitales, pagos de servicios básicos, juegos, pasajes y entradas. Además, el uso en retail empieza a despegar con el marketplace y el botón de pago de Yape.

Aun así, en monto total movilizado, las tarjetas todavía lideran: de los $ 11,9 mil millones pagados con tarjetas no presentes, $ 6,7 mil millones fueron con débito y $ 5,2 mil millones con crédito. No obstante, CAPECE enfatiza que la tendencia está marcada: las billeteras ya ganaron en número de transacciones y podrían también superar en volumen en el 2026.

Un ticket promedio más bajo, pero con usuarios más activos

El crecimiento de las billeteras digitales también ha llevado a que el ticket promedio del ecommerce baje de S/ 200 en 2024 a S/ 180 en 2025, debido a más compras pequeñas y frecuentes.

Hoy, el ticket más alto lo tienen las tarjetas de crédito con S/ 324, mientras que las billeteras digitales registran el menor, con S/ 50.

Esta caída no preocupa a los especialistas: refleja un usuario más dinámico, que compra más seguido y en categorías de bajo valor, como telecomunicaciones, servicios básicos o delivery de comida. En cambio, sectores como aerolíneas, electrodomésticos o educación siguen mostrando tickets altos.

Billeteras digitales Tarjeta de crédito comercio electrónico Capece compras

