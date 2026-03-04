Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

TCL y su apuesta en Perú con nuevos smartphones y operación directa: "Queremos crecer 200% este año"

TCL y su apuesta en Perú con nuevos smartphones y operación directa:
TCL y su apuesta en Perú con nuevos smartphones y operación directa: "Queremos crecer 200% este año"
Ego Agurto

por Ego Agurto

·

En entrevista con RPP, Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú, detalla la llegada de los nuevos TCL 60 NXTPAPER ULTRA y TCL NXTPAPER 70 Pro 5G al país y anuncia un giro estratégico: la marca asumirá directamente su negocio móvil en el mercado local.

En el marco del Mobile World Congress 2026, TCL mostró nuevos equipos, pero también adelantó que este año busca tener un rol más protagónico en el mercado peruano. Así lo explica a RPP Roberto De La Cruz, vicepresidente de la compañía en el país, quien confirma que este 2026 marcará un punto de inflexión para la operación local.

Los protagonistas de su vitrina global son el TCL 60 NXTPAPER ULTRA y el TCL NXTPAPER 70 Pro 5G, dos smartphones que apuestan por una promesa poco habitual en la industria: reducir la fatiga visual en un entorno donde pasamos cada vez más horas frente a la pantalla.

“La propuesta gira alrededor del bienestar digital”, sostiene De La Cruz. La tecnología NXTPAPER —desarrollada por la marca— busca ofrecer una experiencia más cercana al papel, con menos reflejos, sin parpadeo y con ajustes automáticos según la luz ambiental. No se trata solo de bajar la luz azul, insiste, sino de repensar la relación diaria con el dispositivo.

Ambos modelos llegarán al Perú desde abril, encabezando el portafolio local. Más adelante se sumarán otros equipos como las series K70 y K70 Power, y posteriormente los P80 Ultra y P80 Pro. La idea, explica el ejecutivo, es cubrir distintos perfiles de usuario sin perder el foco en la experiencia visual como elemento diferenciador.

TCL y su apuesta en Perú con nuevos smartphones y operación directa
TCL y su apuesta en Perú con nuevos smartphones y operación directa

Novedades en su línea mobile en Perú

Pero el anuncio más relevante no es únicamente de producto. A partir de este año, TCL asumirá directamente la gestión de su línea mobile en el país. Hasta ahora operaba bajo otro esquema comercial. El cambio, según De La Cruz, permitirá una conexión más estrecha con el consumidor peruano, mayor capacidad de respuesta y un manejo más afinado de distribución y servicio posventa.

En paralelo, la compañía refuerza su apuesta por 5G. En equipos como el TCL 60 NXTPAPER ULTRA y el TCL NXTPAPER 70 Pro 5G, la conectividad de nueva generación se traduce —según la marca— en descargas más rápidas, menor latencia para videojuegos en la nube y mejor desempeño en aplicaciones con inteligencia artificial o realidad aumentada.

La IA, de hecho, es otro eje central. Los nuevos dispositivos integran funciones como resúmenes automáticos, transcripción de notas de voz, traducción en tiempo real —incluyendo subtítulos e interpretación cara a cara— y herramientas de lectura asistida como AI Outline o AI Q&A. La apuesta apunta a convertir el teléfono en una herramienta de productividad más que en un simple centro de entretenimiento.

El mercado peruano ocupa un lugar estratégico en este plan. De La Cruz proyecta un crecimiento de 200% en ventas del segmento móvil frente al año pasado. No se trata solo de volumen, afirma, sino de posicionamiento: la meta es que TCL deje de ser vista únicamente como una marca fuerte en televisores y consolide su presencia en smartphones.

El mercado peruano de smartphones es competitivo y está dominado por marcas con fuerte posicionamiento. TCL, sin embargo, cree que hay espacio para diferenciarse con la salud visual y el bienestar digital como argumentos.

Video recomendado
Tags
Mobile World Congress 2026 TCL Perú celulares

RPP TV

En Vivo

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA