TCL y su apuesta en Perú con nuevos smartphones y operación directa: "Queremos crecer 200% este año"

En entrevista con RPP, Roberto De La Cruz, vicepresidente de TCL Electronics Perú, detalla la llegada de los nuevos TCL 60 NXTPAPER ULTRA y TCL NXTPAPER 70 Pro 5G al país y anuncia un giro estratégico: la marca asumirá directamente su negocio móvil en el mercado local.

En el marco del Mobile World Congress 2026, TCL mostró nuevos equipos, pero también adelantó que este año busca tener un rol más protagónico en el mercado peruano. Así lo explica a RPP Roberto De La Cruz, vicepresidente de la compañía en el país, quien confirma que este 2026 marcará un punto de inflexión para la operación local.

Los protagonistas de su vitrina global son el TCL 60 NXTPAPER ULTRA y el TCL NXTPAPER 70 Pro 5G, dos smartphones que apuestan por una promesa poco habitual en la industria: reducir la fatiga visual en un entorno donde pasamos cada vez más horas frente a la pantalla.

“La propuesta gira alrededor del bienestar digital”, sostiene De La Cruz. La tecnología NXTPAPER —desarrollada por la marca— busca ofrecer una experiencia más cercana al papel, con menos reflejos, sin parpadeo y con ajustes automáticos según la luz ambiental. No se trata solo de bajar la luz azul, insiste, sino de repensar la relación diaria con el dispositivo.

Ambos modelos llegarán al Perú desde abril, encabezando el portafolio local. Más adelante se sumarán otros equipos como las series K70 y K70 Power, y posteriormente los P80 Ultra y P80 Pro. La idea, explica el ejecutivo, es cubrir distintos perfiles de usuario sin perder el foco en la experiencia visual como elemento diferenciador.