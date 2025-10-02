Tras vender sus estaciones de servicio, Terpel redobla su apuesta por el Perú con inversión de $ 12 millones en lubricantes

A pesar de la reciente venta de su operación de estaciones de servicio en el país, la compañía multilatina Terpel reafirma su apuesta por el mercado peruano. Luciano Macías, gerente general de las compañías de Terpel en Perú, se presentó en Negocios 360 por RPP y anunció una inversión de más de $ 12 millones realizada en los últimos años para consolidar su planta de lubricantes como "la mejor del país".

Aunque Terpel salió del negocio minorista de combustibles donde tenía una participación pequeña, la empresa continúa operando en Perú con un importante negocio mayorista de combustibles, que provee diésel, gasolina y servicios complementarios a estaciones de servicio independientes ("blancas"), la industria y la minería. Además, mantiene una operación clave con la marca de lubricantes Mobil, que tiene más de 100 años de presencia en el país.

La decisión de reenfocar su estrategia responde a la búsqueda de "otras oportunidades precisamente en el mundo de la energía".

Optimismo y confianza en la economía peruana

A pesar de la coyuntura política, Macías se mostró muy optimista sobre el futuro económico del Perú, destacándolo como un pilar para la inversión de la compañía: "Yo soy muy optimista con respecto a la economía del Perú, más allá de las vicisitudes que se dan en el campo político, la economía ha venido creciendo de manera estable y es uno de los pocos países donde eso ocurre en la región".

El ejecutivo subrayó que Perú es atractivo para los inversionistas por su economía y dólar estables, un manejo responsable de su política monetaria y sus vastas riquezas, tanto naturales como humanas. Destacó especialmente el liderazgo del país en el sector minero: "Hoy en día hay dos países en el mundo que lideran el conocimiento de minería y son están en Sudamérica, son Perú y Chile". Su confianza en el país es tal que, al ser consultado sobre dónde invertir, respondió de manera contundente: "En Perú".

La "transición energética" paso a paso

Mirando hacia el futuro, Macías proyectó cómo evolucionará el sector energético. Enfatizó que el cambio no será inmediato, sino un proceso gradual.

"Hay una palabra que usamos mucho, pero no la sentimos de corazón, se llama transición energética y la palabra clave aquí es transición. No es un salto cuántico en que estamos hoy con combustibles fósiles y mañana estamos con otros combustibles, si no es un cambio que se da que evoluciona a través del tiempo", explicó.

Según sus proyecciones, esta transición se manifestará de diferentes maneras según el sector:

Vehículos livianos : Será el primer y más rápido cambio. Las motocicletas se electrificarán "muy rápido", mientras que los automóviles migrarán probablemente hacia tecnologías híbridas.

: Será el primer y más rápido cambio. Las motocicletas se electrificarán "muy rápido", mientras que los automóviles migrarán probablemente hacia tecnologías híbridas. Transporte pesado : El diésel tardará "mucho más tiempo" en ser reemplazado. Si bien podría ser sustituido en sistemas de transporte urbano, seguirá siendo el combustible principal para camiones de larga distancia y en la minería en el corto plazo.

: El diésel tardará "mucho más tiempo" en ser reemplazado. Si bien podría ser sustituido en sistemas de transporte urbano, seguirá siendo el combustible principal para camiones de larga distancia y en la minería en el corto plazo. Aviación y transporte marítimo: En la aviación, se podrían incorporar biocombustibles, pero el jet fuel no será reemplazado a corto plazo por razones de seguridad y eficiencia. Los barcos, que actualmente usan diésel o fueloil, podrían migrar lentamente hacia una matriz de gas, pero se mantendrá un balance con los motores diésel.

Finalmente, Macías aconsejó a los jóvenes profesionales del sector a ampliar su visión, ya que el futuro no está solo en los combustibles, sino en la energía en su totalidad.

"Ya no estamos en el mundo de combustibles, estamos en el mundo la energía. El mundo va a seguir requiriendo energía y nuevas energías", concluyó.