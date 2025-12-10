TLC con Hong Kong abre mercado para frutas y pisco: ¿Qué falta para que entre en vigencia?

El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Perú y Hong Kong el 15 de noviembre de 2024, se posiciona como una pieza estratégica para las ambiciones exportadoras del país. Gabriel Arrieta Padilla, Jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX, se presentó en Economía Para Todos por RPP y destacó la importancia de esta economía dinámica, señalándola como "la puerta de acceso al mercado chino".

Hong Kong es un mercado "bastante interesante" debido a su alto poder adquisitivo y su condición de economía clave y bastante abierta.

Los beneficios de este TLC

Actualmente, Perú exporta cerca de $ 200 millones a Hong Kong, lo que representa aproximadamente un 0.3 % del total de las exportaciones peruanas registradas entre enero y octubre.

El acuerdo comercial es fundamental para garantizar que la mayoría de los productos peruanos gozarán de un arancel del 0 % al ingresar a este mercado. Arrieta Padilla explicó que esto significa que ingresarán "completamente libres del pago de aranceles".

Los beneficios se extienden a productos clave del sector no tradicional, incluyendo:

Frutas: Hong Kong es un destino clave para productos como los arándanos, las uvas y las paltas. En 2024, Hong Kong fue el tercer destino para los arándanos peruanos.

Hong Kong es un destino clave para productos como los arándanos, las uvas y las paltas. En 2024, Hong Kong fue el tercer destino para los arándanos peruanos. Pisco: El TLC abre una gran oportunidad para el pisco peruano, que actualmente enfrenta tasas arancelarias en la categoría de alcoholes, permitiéndole ingresar con una tasa de 0 %.

Además del comercio de bienes, el representante del CIEN-ADEX enfatizó la importancia de otros capítulos negociados en el acuerdo, como el comercio de servicios, los servicios financieros, la inversión, el comercio electrónico y la entrada temporal para personas de negocio.

¿Qué es lo que falta para la firma?

A pesar de la firma hace poco más de un año, la implementación y la entrada en vigencia del TLC dependen ahora de la celeridad de los procesos internos en Perú.

El Jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX enfatizó que desde la Asociación de Exportadores se está siguiendo de cerca el proceso, esperando que la implementación se dé "lo más pronto posible" para el desarrollo de los exportadores.

Arrieta Padilla fue claro respecto al estado de la aceleración: "Ya la pelota está, como se dice coloquialmente, en nuestra cancha". Es importante acelerar los procesos internos para que el acuerdo pueda entrar en vigencia y "lograr los beneficios necesarios".