Torre Treca, Panamericana Sur y Choquequirao: los proyectos que marcarán la cartera 2026 de Proinversión

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe realizado en Panamá, Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Proinversión, conversó con RPP y anunció que el Perú prepara una ambiciosa cartera de proyectos para el año 2026 que supera los $ 20,000 millones.
Esta cifra busca dar continuidad al desarrollo de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos, modelos que han permitido captar más de $ 16,000 millones en contratos recientes.
Proyectos en cartera para el 2026
Del Carpio destacó que el objetivo es dejar una "hoja de ruta bastante clara" para evitar interrupciones con el próximo cambio de gobierno. Entre los anuncios más relevantes para los próximos meses y el horizonte del 2026 se encuentran:
- Masificación del gas: Se espera cerrar un acuerdo con la empresa Cálidda en las próximas semanas para llevar el gas natural a siete regiones del sur, cumpliendo con una promesa histórica para dicha zona del país.
- Salud: El desarrollo de la Torre Treca, un complejo hospitalario masivo en Lima diseñado para atender a más de 6 millones de asegurados de Esalud con infraestructura moderna.
- Transporte urbano y vial:
- Se incrementará la capacidad de la Línea 1 del Metro de Lima, pasando de 600,000 a 1 millón de pasajeros diarios.
- Ampliación de la Panamericana Sur, desde Pucusana hacia las playas, para contar con tres carriles de ida y tres de vuelta, mejorando la seguridad y fluidez vial.
- Turismo: La adjudicación del proyecto Choquequirao, calificado por Del Carpio como "el proyecto turístico más importante que se ha hecho en el país en toda nuestra historia", el cual se espera concretar en los próximos 3 o 4 meses.
- Infraestructura aeroportuaria: La culminación de soluciones para los aeropuertos de Arequipa, Juliaca y Tacna.