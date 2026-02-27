MEF anuncia rehabilitación integral de Torre Trecca: 5.7 millones de asegurados de EsSalud serán atendidos en más de 20 especialidades

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que en abril de este año se iniciará la rehabilitación integral de la Torre Trecca. Este ambicioso proyecto, que estuvo paralizado por décadas, transformará la estructura de 23 pisos en un moderno complejo médico de más de 58,000 m² para el beneficio de los asegurados de EsSalud.

Gracias a la firma de la Adenda N.º 2 al contrato de Asociación Público-Privada (APP) entre EsSalud y el Consorcio Trecca, la torre contará con 110 consultorios y 300 equipos clínicos de última tecnología, incluyendo resonadores magnéticos, tomógrafos y mamógrafos de alta precisión. El centro brindará atención en más de 20 especialidades médicas, tales como cardiología, neurología, pediatría y ginecología.

El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, resaltó la importancia de esta inversión para el sistema sanitario nacional, afirmando que el proyecto prioriza “la prevención, el diagnóstico temprano y la atención oportuna con estándares tecnológicos de primer nivel, en beneficio directo de millones de asegurados”.

Destrabe y reducción de esperas con la Torre Trecca

La reactivación de esta obra fue posible gracias a la conducción técnica de PROINVERSIÓN, que el año pasado asumió el liderazgo del proyecto mediante un convenio con EsSalud, logrando destrabar su ejecución en pocos meses. Con la puesta en marcha de este complejo, se espera duplicar la capacidad de atención primaria del Complejo Central de EsSalud en la Av. Arenales.

Este avance impactará positivamente en los asegurados de las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, reduciendo significativamente las listas de espera para consultas externas, procedimientos resolutivos y tamizajes oncológicos.

Impacto económico y social

El proyecto de la Torre Trecca no solo fortalecerá el sistema de salud, sino que también será un motor de dinamismo económico. Según las proyecciones del MEF, la obra generará:

Más de 1,800 empleos directos e indirectos durante la fase de construcción.

Más de 7,000 empleos durante la fase de operación.

Además, se consolidará como una herramienta importante para la contención de costos en el sector salud. Al enfocarse en la prevención, el complejo busca "disminuir hospitalizaciones evitables, la incidencia de enfermedades crónicas y la necesidad de tratamientos de alto costo" para la población asegurada de Lima, que representa el 47.20 % del total nacional.