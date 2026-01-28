¿Miles de peruanos sin internet? Operadoras advierten riesgos por exigencias del Estado en materia de seguridad

Juan Pacheco, gerente general de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), conversó con RPP y advirtió que reciente que la combinación de inestabilidad institucional y decisiones arbitrarias está asfixiando financieramente al sector de telecomunicaciones.

Uno de los puntos más críticos señalados por Pacheco es el intento del Gobierno de responsabilizar a las empresas privadas por tareas de seguridad pública que competen originalmente al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior.

Pacheco explicó que, mediante directivas de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), se busca que las operadoras bloqueen y geolocalicen señales en los penales, una tarea que el Estado no ha podido cumplir con éxito.

“Estás trasladando al privado una responsabilidad que no le corresponde, no es un ente público. Eso le corresponde a la Policía y si la policía no puede o no sabe, tendrá que buscarse las herramientas necesarias para que lo haga”, enfatizó Pacheco.

El gerente de AFIN destacó que actualmente más de la mitad de los penales no cuentan con bloqueadores estatales, y que imponer esta tarea al privado bajo amenaza de sanciones no soluciona el problema de fondo.

La "hiperinflación" de multas y el riesgo de quiebra

La presión financiera sobre el sector ha alcanzado niveles alarmantes. Según AFIN, el esquema de multas se ha quintuplicado de forma irracional, generando lo que denominan una "hiperinflación sancionatoria".

Pacheco detalló el impacto real de estas medidas: “La presión sancionatoria a todas las empresas asciende al 11 % de las inversiones relacionadas al 2024. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que las quiebren?”. Además, criticó la nueva exigencia de presentar cartas fianza para poder apelar sanciones ante el Poder Judicial, lo cual, según el gremio, “impide el ejercicio efectivo del derecho de defensa” y debilita la competencia en el mercado.

Caos institucional y fallas en la Red Dorsal

La falta de una dirección clara en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y en el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) agrava la situación. Pacheco señaló que en solo un año Pronatel ha tenido tres directores ejecutivos y que se están realizando cambios en puestos técnicos clave en pleno proceso de ejecución de las obligaciones del 5G.

Asimismo, denunció un desorden regulatorio con la Red Dorsal de Fibra Óptica: “La red dorsal no funciona, se cae a cada rato. Viene Osiptel y sanciona al operador final, pero no sanciona al que falló con la red de transporte porque no está bajo su supervisión”.

Un llamado a la rentabilidad para cerrar brechas

Finalmente, Pacheco advirtió que si no hay estabilidad ni rentabilidad, las inversiones en zonas rurales se verán paralizadas, afectando a los peruanos más vulnerables.

“Si no hay rentabilidad, como empresa, no inviertes en zonas rurales, no inviertes en la gente que no tiene acceso a internet. ¿Y quién se perjudica?”, cuestionó el directivo, aclarando que la industria no se niega a colaborar con la seguridad, pero exige un orden institucional que permita la sostenibilidad del servicio.

Hasta el momento, AFIN señala que no ha recibido respuesta por parte de las autoridades a sus pedidos de reunión para discutir estas preocupaciones técnicas y financieras.