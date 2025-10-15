Trujillo acoge el 36 Encuentro Empresarial del Norte para impulsar la reactivación regional: ¿Qué temas se tocarán?

Hoy inicia el 36 Encuentro Empresarial del Norte, organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). Serán tres días de actividades centradas en la economía, la competitividad y la reactivación de las regiones peruanas. El evento se desarrollará en Trujillo y se extenderá hasta el 17 de octubre.

Según el cronograma, la jornada inaugural, el 15 de octubre, se enfocará en el contexto económico internacional y su impacto en la productividad regional.

La mañana está dedicada a la interacción económica y el análisis:

La jornada comienza con el tema “EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL, SU IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD Y REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, programada de 9:00 a.m. a 10:00 a.m..

Paralelamente, se llevará a cabo una Rueda de negocios entre las 10:00 a.m. y las 12:00 p.m..

Posteriormente, tendrá lugar la Inauguración de feria de stands entre las 12:30 p.m. y la 1:00 p.m..

La ceremonia inaugural y conferencias de alto nivel

Las actividades principales de la tarde-noche se concentrarán en la CEREMONIA INAUGURAL. Tras el registro de participantes (5:30 p.m. - 6:30 p.m.), se dará inicio formal con las Palabras de bienvenida a cargo de Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (6:30 p.m. - 6:40 p.m.). Le seguirá el Saludo institucional de Jorge Zapata, presidente de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) (6:40 p.m. - 6:50 p.m.).

La ceremonia incluye la SESIÓN 1, que presenta estas conferencias:

Conferencia 1: Análisis de coyuntura global aplicada al Perú: Claves para activar la competitividad en la macrorregión norte (7:00 p.m. - 7:30 p.m.). Esta será ofrecida por Luis Miguel Castilla , director ejecutivo de VIDENZA INSTITUTO.

Conferencia 2: No abusemos de las cuerdas separadas, presentada por Francesco Piaggio, gerente de la División de Banca, Empresas, Multinacional e Institucional del BCP.

Durante la ceremonia también se entregarán Reconocimientos a las “Empresas líderes” de la macrorregión norte.

El primer día concluirá con el Panel 1: Convergencia regional y competitividad: Estrategias para la reactivación económica del norte peruano en coyunturas políticas de futuras elecciones (8:00 p.m. - 8:45 p.m.).

Entre los ponentes y panelistas de la noche se encuentran figuras como:

Carlos Gallardo , gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE). Jorge Zapata , presidente de CONFIEP.

, presidente de CONFIEP. Mónica Muñoz , subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

, subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES). Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).