¿Cómo pagar la TUUA de Transferencia? Revisa aquí el paso a paso online

LAP habilitó una plataforma online para facilitar el pago de esta nueva tarifa que entrará en vigencia este domingo 7 de diciembre.

A partir de este domingo 7 de diciembre los pasajeros de vuelos internacionales que realicen escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez deberán asumir un pago adicional: la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia que asciende a $ 11,86 por pasajero (incluido IGV).

Para cobrar esta tarifa, que por ahora no está incluida en los boletos, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) habilitó una plataforma de pago online y anunció que próximamente también se instalarán módulos físicos en el terminal.

¿Cómo realizar el pago online?

Para evitar demoras durante la escala en el aeropuerto, los pasajeros en conexión internacional pueden ingresar a la plataforma de pago y seguir estos pasos:

1. Accede a la plataforma de pago: https://pagotuua.lima-airport.com/

2. Selecciona “PAGAR TUUA”

3. Ingresa tus datos manualmente o escanea tu tarjeta de embarque

4. Realiza el pago con tarjeta de crédito o débito.

5. Al llegar al aeropuerto en Lima, asegúrate de tener el comprobante a la mano. Algunos puntos de control podrían requerir la validación antes de acceder a la sala de embarque.

¿Quiénes deben pagar la TUUA de Transferencia?

Deben pagar esta tarifa los pasajeros de vuelos internacionales que hacen conexión en el Aeropuerto Jorge Chávez y que, durante su escala, bajan del avión para embarcar un nuevo vuelo internacional.