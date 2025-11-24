¡Atención, viajeros! Conoce dónde y cómo deberás pagar la TUUA de transferencia desde este 7 de diciembre

Los viajeros que hagan escala en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (operado por Lima Airport Partners - LAP) deben conocer el nuevo cargo que impactará sus itinerarios. Tras la ratificación por parte del Consejo Directivo de Ositrán, el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia comenzará a aplicarse a partir del 7 de diciembre.

Esta tarifa se aplicará inicialmente a los pasajeros que tengan una conexión internacional en Lima (INT-INT). La tarifa definitiva aprobada para este grupo de viajeros es de $ 11,86 por pasajero (incluído IGV).

Según aclaró LAP, la aplicación de este cobro cumple con lo establecido en el Contrato de Concesión y la Adenda 6, formalmente suscrita entre el Estado Peruano y LAP.

¿Dónde y cómo se puede pagar la nueva TUUA de Transferencia?

Pese a que el esquema ideal y habitual en la industria de la aviación consiste en incorporar la tarifa directamente en el ticket aéreo, LAP informó que esto no ha sido posible por decisión de las aerolíneas.

Debido a esto, LAP ha implementado mecanismos de pago adicionales para asegurar la recaudación de la TUUA de Transferencia y facilitar el flujo del pasajero. Los viajeros que deban abonar la tarifa (los INT-INT a partir del 7 de diciembre) tendrán tres opciones principales para realizar el pago:

Una plataforma de pago online, la cual permite realizar el pago de forma anticipada antes de iniciar el viaje. Agentes aeroportuarios autorizados que portarán POS móviles. Estos agentes estarán distribuidos estratégicamente a lo largo del flujo y recorrido del pasajero de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez. Módulos presenciales de pago exclusivos dedicados únicamente al cobro de la TUUA.

Es importante recordar que esta tarifa se aplica únicamente a aquellos viajeros que utilizan el aeropuerto como punto de escala.

¿Qué sucede con el cobro de la TUUA para conexiones nacionales?

Aunque la aprobación por parte del supervisor habilita a LAP para aplicar la TUUA de Transferencia tanto a pasajeros en conexión internacional (INT-INT) como en conexión doméstica o nacional (DOM-DOM), el cobro para las conexiones nacionales se encuentra actualmente suspendido.

La tarifa definitiva aprobada para los pasajeros DOM-DOM es de $ 7,46 por pasajero (inluído IGV). Sin embargo, LAP se encuentra en negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para lograr una modificación contractual respecto de la aplicación de esta tarifa en el ámbito nacional.

LAP insta a las aerolíneas a informar anticipadamente a los pasajeros

LAP ha señalado que, para evitar molestias o confusión entre los pasajeros en conexión, es fundamental que las aerolíneas informen anticipadamente sobre la aplicación de esta tarifa. La difusión oportuna de esta información permitirá que el pasajero conozca de antemano todos los costos aeroportuarios que están incluidos en su viaje.

Sin bien LAP celebra la decisión de Ositrán, ya que ratifica el "pleno derecho de aplicación de esta tarifa a partir de los servicios brindados a este grupo de pasajeros", Carlos Gutiérrez, gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), indicó en RPP que el cobro de la TUUA internacional es un "dolor de cabeza" y que afectaría los precios del vuelo.

"El mercado es muy sensible al precio, especialmente cuando estás viendo familias, vacacional, clase media, etc. El volumen que nosotros tenemos de transferencia internacional principalmente viene de Argentina, Chile y el sur del continente de Sudamérica. Ese pasaje que puede tener la oportunidad de irse vía Lima al Caribe, vía Panamá o vía Bogotá, una familia de cuatro personas, tendrías que sumarle 100 dólares si es que solamente decides ir por Lima, cosa que no lo tienes por las otras dos posibilidades. La decisión económica es muy sencilla. Te vas por el otro lado porque eso para esa familia le puede significar una noche de hotel, un día de alquiler, comida, etc.", argumentó.