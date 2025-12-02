IATA plantea solución para eliminar TUUA de transferencia: extender concesión del aeropuerto

Continúa la polémica en torno a la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que asciende a $ 11,86 por pasajero (incluido IGV). En Ampliación de Noticias, Martín La Rosa, área manager de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para Perú y Bolivia, manifestó que existen “alternativas de solución que beneficiarían a todas las partes”, para evitar la implementación de esta tarifa.

Según el representante del gremio de aerolíneas, ampliar la duración del contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez permitiría compensar los ingresos que dejarían de recaudarse con la eliminación de la TUUA de transferencia.

“Una de las soluciones podría ser extender el plazo de concesión durante el tiempo que se calcule para que se reconozca esos ingresos que se dejarían de percibir por la TUUA de transferencia”, indicó.

¿Por cuánto tiempo?

Según el contrato de concesión, Lima Airport Partners (LAP) operará el aeropuerto Jorge Chávez hasta el año 2041. Para La Rosa, una eventual ampliación del contrato no sería por un periodo prolongado.

“El cálculo lo deben hacer los especialistas del MTC. De acuerdo con nuestros cálculos no debería pasar de 1 año. (…) El costo de oportunidad también tendría que ser considerado en la formula”, puntualizó.