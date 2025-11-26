Cobro de la TUUA de Transferencia bajo la lupa del Indecopi: pasajeros deberán recibir información clara y a tiempo

A pocos días del inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, programado para este 7 de diciembre, el Indecopi recordó que las aerolíneas y Lima Airport Partners (LAP) están obligadas a brindar información clara, visible y oportuna a los pasajeros sobre este nuevo procedimiento.

A través de un comunicado, la entidad precisó que tanto “las empresas aéreas como LAP deberán informar de manera detallada el procedimiento de cobro, incluidos los métodos y puntos de pago de manera clara, visible y accesible”.

“El Indecopi se mantendrá vigilante para garantizar el respeto de los derechos de los consumidores, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”, señaló.

¿Quiénes pagarán la TUUA de Transferencia?

Los pasajeros de vuelos internacionales que hagan escala en el aeropuerto Jorge Chávez —es decir, aquellos que deban descender del avión para abordar un nuevo vuelo y continuar su ruta— deberán pagar esta nueva tarifa.

Ante la falta de un acuerdo entre LAP y las aerolíneas para incluir la tarifa en los pasajes, el cobro se realizará de manera virtual a través de una plataforma o de manera física en módulos ubicados dentro del terminal.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) aprobó que la TUUA de Transferencia tenga un costo de 10.05 dólares para los pasajeros de vuelos internacionales y de 6.32 dólares para quienes realicen conexiones en vuelos nacionales.

Cabe precisar que los montos aprobados por el organismo supervisor no incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV), que actualmente asciende al 18%, por lo que el costo final para los usuarios será mayor al aplicarse dicho tributo.

Conexión internacional: $ 11,86 por pasajero (incluido IGV).

Conexión nacional: $ 7,46 por pasajero (incluido IGV).