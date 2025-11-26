TUUA de Transferencia: Jerí da una semana acordar una solución al cobro, mientras Contraloría evalúa la adenda

Con el objetivo de resolver la controversia en torno a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, el presidente José Jerí convocó una mesa de trabajo en Palacio de Gobierno este martes. Durante el encuentro, el mandatario dispuso que se debe presentar una solución consensuada e integral la próxima semana frente al anunciado cobro de esta tarifa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El Ejecutivo ha encargado a todas las entidades competentes que trabajen de inmediato para alcanzar una propuesta que resguarde la competitividad del país y evite perjuicios a los pasajeros. Desde su cuenta oficial de X, la Presidencia informó que Jerí "destacó la importancia de alcanzar consensos necesarios para no comprometer la competitividad del país ni afectar su imagen ante el exterior”.

La reunión congregó a representantes del MTC, Mincetur, MEF, y organismos reguladores como la Contraloría y OSITRAN, esta última encabezada por su presidenta Verónica Zambrano. También participaron el congresista Wilson Soto, los gremios de aerolíneas AETAI e IATA, y el concesionario Lima Airport Partners (LAP).

La disputa por la legitimidad del cobro

Otro de los factores que se cuestionan en el cobro de la TUUA de Transferencia se debe a su legitimidad contractual. Aunque Ositrán ya definió las tarifas el pasado 23 de noviembre, aerolíneas y gremios cuestionan el cobro porque denuncian que la tarifa no estaba incluida en el contrato original firmado con LAP, sino que se incorporó años después a través de una adenda.

Las tarifas establecidas son de $ 10.05 (sin IGV) para los pasajeros en conexión internacional y $ 6.32 (sin IGV) para los pasajeros en conexión nacional.

Frente a ello, el contralor de la República, César Aguilar, dio a conocer a la prensa que la institución ya inició una revisión formal para determinar si esa adenda se suscribió de manera válida y si cumplió con todos los requisitos legales. El informe de la Contraloría que podría definir el futuro del cobro está previsto para este lunes 1 de diciembre.