TUUA de transferencia: LAP negocia adenda para evitar cobro en vuelos nacionales

De no alcanzar un acuerdo, los pasajeros de vuelos nacionales que realicen escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez deberán pagar esta tarifa desde el 1 de enero del 2026.

A pocos días del inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia para pasajeros de vuelos internacionales, persiste la incertidumbre sobre si esta misma tarifa también se aplicará a los viajeros de vuelos nacionales.

María Elena Reaño, representante de Legal de Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto internacional Jorge Chávez, dio detalles de las conversaciones con el Ejecutivo para evitar el cobro y afectar a los pasajeros nacionales.

“Estamos negociando una adenda al contrato de concesión para lograr que la TUUA de transferencia doméstica no se cobre”, dijo a RPP.

Cabe señalar que el cobro para los pasajeros de vuelos nacionales que hagan escala en Lima antes de continuar hacia otro destino dentro del país entraría en vigencia el 1 de enero de 2026. El monto de la tarifa es de $ 7,46 por pasajero (incluido IGV).

“Seguimos conversando con el MTC”, añadió.

Como se recuerda, hace unos días, el presidente José Jerí y representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se reunieron con los diferentes actores del sector aeronáutico para evaluar medidas que garanticen una mayor predictibilidad sobre esta tarifa.

TUUA de transferencia de vuelos internacionales

En tanto, la TUUA de transferencia para pasajeros de vuelos internacionales, que asciende a $ 11,86 (incluido IGV), se cobrará desde este domingo 7 de diciembre.