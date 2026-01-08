Lima pierde protagonismo por TUUA de Transferencia: aerolíneas priorizan operaciones en Bogotá y São Paulo

Gremios de aerolíneas advierten que el cobro de esta tarifa a los pasajeros de vuelos internacionales con escala en el Aeropuerto Jorge Chávez debilita el rol de Lima como hub regional, al reducir el crecimiento potencial del tráfico internacional de 9% anual a cerca de 3%.

El cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez ya comienza a reflejarse en decisiones concretas de las aerolíneas. Según la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), las compañías están privilegiando los aeropuertos de Bogotá, São Paulo y Buenos Aires como puntos de conexión, en lugar de Lima.

“Las aerolíneas ya están decidiendo trasladar sus operaciones a otros hubs regionales ante un esquema de costos que penaliza las escalas en Lima en perjuicio de su competitividad”, señaló Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI.

Aerolíneas prefieren otros países

Colombia, Argentina y Brasil vienen ganando conectividad aérea a costa de Lima, a medida que las aerolíneas reordenan sus estrategias. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, LATAM Airlines duplicó la operación de la ruta Bogotá–Orlando, al pasar de 7 a 14 frecuencias semanales, y activó la ruta Bogotá–Curazao con tres frecuencias, tras la cancelación de los vuelos Lima–Orlando y Lima–Curazao.

Una tendencia similar se observa en Argentina, donde Aerolíneas Argentinas inauguró vuelos directos a Aruba y amplió sus frecuencias desde Ezeiza, Córdoba y Mendoza, reforzando una estrategia de rutas sin escala que evita cargos adicionales por conexión.

El reordenamiento también se acelera en Brasil: desde el aeropuerto de Guarulhos, LATAM operará a partir de julio de 2026 un vuelo directo São Paulo–Punta Cana, eliminando la escala por Lima. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), esta redistribución de capacidad responde al impacto de la TUUA de transferencia, que debilita el rol de Lima como hub, al reducir el crecimiento potencial del tráfico internacional de 9% anual a cerca de 3%.

A la fecha, ya son ocho las rutas internacionales canceladas desde que se confirmó la aplicación de la TUUA de transferencia internacional. Se trata de las rutas Lima–La Habana, Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis, Lima–Tucumán, Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte, operadas por LATAM Airlines Perú, además de Lima–Cancún, de SKY Airline Perú.