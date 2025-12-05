Últimas Noticias
TUUA de Transferencia: MTC, aerolíneas y LAP se reunirán para solucionar controversia a dos días de iniciar el cobro internacional

por Fiorella Hokama

El MTC se reunirá con aerolíneas y LAP para buscar una solución a la TUUA de transferencias internacionales, priorizando la conectividad, la imagen del país y la experiencia del pasajero.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del ministro Aldo Prieto, sostendrá este viernes una reunión con las aerolíneas y Lima Airport Partners (LAP) para definir una solución viable a la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, cuya aplicación estaba programada para iniciar este 7 de diciembre en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El ministro Prieto comprometió al equipo del MTC a "revisar y evaluar estas alternativas en el corto plazo". El objetivo primordial es hallar una solución que "preserve su imagen, la conectividad del país y la experiencia de los usuarios" en la principal terminal aérea del Perú.

El MTC enfatizó que es necesario considerar las recientes declaraciones de los concesionarios, ya que el impacto de la decisión puede verse limitado si se imponen restricciones a los pasajeros extranjeros. 

Finalmente, representantes del sector aeronáutico han manifestado su disposición a "colaborar constructivamente". 

