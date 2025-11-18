Últimas Noticias
Mañana Ositrán definirá "el cálculo de la TUUA de transferencia" del Jorge Chávez, informó el MTC

TUUA de transferencia empezará a cobrarse desde el 7 de diciembre | Fuente: MTC
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El MTC informó que Ositrán definirá el 19 de noviembre la TUUA de transferencia, cuyo cobro iniciará el 7 de diciembre. La medida, regulada por contrato, busca una solución técnica y consensuada mientras continúan las negociaciones con LAP y diversos sectores.

Durante la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso realizada el lunes 17 de noviembre el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto, dio a conocer que "el 19 de noviembre, Ositrán debe tener el resultado del cálculo de la TUUA de Transferencia y, a partir de ese día, conoceremos ese dato específico".

Como se sabe, la TUUA de transferencia, que se aplicará inicialmente a los pasajeros en conexión internacional, está programada para comenzar a cobrarse el 7 de diciembre. 

El ministro Prieto enfatizó que la TUUA de Transferencia "no es una decisión política ni comercial", sino un mecanismo tarifario regulado por contrato y fijado por Ositrán bajo metodologías vigentes.

El MTC, como Poder Ejecutivo, busca una solución definitiva, consensuada y técnicamente sustentada que respete el contrato y la estabilidad jurídica. Desde el 23 de octubre, el MTC ha liderado reuniones con diversos actores, incluyendo Ositrán, Mincetur, MEF, LAP, y gremios de aerolíneas, con el objetivo de llegar a consensos.

Como resultado de estas coordinaciones, el concesionario Lima Airport Partners (LAP) postergó el inicio del cobro de la TUA de transferencia internacional hasta el 7 de diciembre próximo (2025). En cuanto a la TUUA de Transferencia nacional, el cobro se encuentra suspendido mientras las partes negocian una adenda.


TUUA de Transferencia MTC Ositrán Aeropuerto Jorge Chávez LAP

