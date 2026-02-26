TUUA para transferencias nacionales se cobrará desde abril y el Estado asumirá el 50 %, afirma LAP

El inicio del cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) para transferencias nacionales ya tiene fecha definida. Según informó Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), el proceso de recaudación comenzará en el segundo trimestre del año.

“Se mantiene la posición del inicio del cobro, mantener la suspensión del cobro hasta hasta marzo para comenzar a cobrar a partir del mes de abril”, señaló el ejecutivo.

La implementación de esta tarifa está vinculada a una adenda en la que LAP y el Estado peruano vienen trabajando. Tras los cambios en la coyuntura política, el operador aeroportuario ha retomado el diálogo con las nuevas autoridades para asegurar que el Estado cumpla con su parte del financiamiento de la tarifa.

Al respecto, Salmón explicó que el objetivo es que el Estado asuma el porcentaje que corresponde a la empresa privada sobre la base de lo determinado por el organismo regulador.

“Estamos avanzando en la adenda para que el estado cubra la porción que le corresponde a LAP, que es el 50 % de la tarifa establecida por el regulador por Ositran”, detalló.

Infraestructura lista para el crecimiento

Este anuncio se da en un contexto de expansión de la infraestructura aeroportuaria. Salmón destacó que la etapa 1 B de la nueva terminal ya ha sido culminada y entregada a mediados de febrero, incluyendo las últimas áreas de islas de check-in que actualmente se encuentran en proceso de certificación para entrar en operación.

Con esta ampliación, el Jorge Chávez queda preparado para un incremento significativo en el flujo de viajeros. “Ese aeropuerto de 270,000 m² es el que le va a dar la capacidad para poder atender hasta 40 millones de pasajeros”, afirmó Salmón, contrastando esta cifra con los 25.4 millones de pasajeros con los que cerró el último año. Con esta capacidad instalada, LAP asegura estar lista para atender el crecimiento proyectado para los próximos años.

¿Qué es la TUUA de Transferencia nacional?

La TUUA de Transferencia Nacional es la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto que pagan los pasajeros cuando realizan una conexión dentro del país. Se cobra por el uso de la infraestructura aeroportuaria durante la escala, como salas de embarque y servicios, y suele estar incluida en el precio del boleto aéreo.