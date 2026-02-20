¿Un gobierno pro trabajador o de equilibrio empresarial? Expertos analizan el impacto laboral de la transición de Balcázar

Abogados laboralistas analizan el corto mandato de transición y coinciden en que cualquier cambio deberá ponderar la protección de derechos con la sostenibilidad de la inversión formal.

Ante la asunción de José María Balcázar como presidente en un gobierno de transición que durará aproximadamente 23 semanas, el ámbito laboral se encuentra en un compás de espera cargado de interrogantes.

Con un perfil ligado a Perú Libre y una trayectoria legislativa que ha respaldado proyectos en materia laboral, abogados especialistas analizan los riesgos y oportunidades de este breve periodo.

Para el abogado laboralista Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, existe la preocupación de que se retomen agendas de gestiones pasadas que afectaron la normativa vigente. Lora advierte sobre la posibilidad de que se emitan normas que recojan reclamos sindicales específicos, como restricciones a la tercerización o una sobreprotección a dirigentes.

“Espero que efectivamente lo tomen como un gobierno de transición, que no hay que realizar modificaciones sustanciales a ninguna legislación y menos a la laboral, y que no utilicen al Ministerio de Trabajo como una herramienta para emitir normas legales e inconstitucionales como se hizo en el 2022”, señaló Lora a RPP.

Además, enfatizó el riesgo de otorgar derechos de forma apresurada: “Si tú le otorgas un derecho a un trabajador, va a ser muy difícil que se retroceda. Tenemos que estar muy alertas a que no se generen nuevos derechos irracionales”, sostuvo.

El especialista señala que el Congreso y el Ministerio de Trabajo podrían "desembalsar" proyectos que impacten negativamente el mercado, como la obligatoriedad del teletrabajo para madres hasta un año después del parto, lo cual podría ser "discriminatorio para personas que no pueden hacer teletrabajo como un operario

Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama coincide en que el corto plazo del mandato debería limitar las reformas estructurales, sugiriendo que el Ejecutivo se centre en temas urgentes como la inseguridad o el fenómeno El Niño.

Toyama observa con cautela el historial del mandatario, quien ha secundado iniciativas que podrían alejar la inversión privada al centrarse únicamente en el sector formal, que representa solo el 29 % de la fuerza laboral.

“Sería bueno que bajo su gestión se reinstale el Consejo Nacional del Trabajo para generar todos los acuerdos y trabajar durante estas 23 semanas cuáles serían los pilares para una reforma laboral y de protección social del Perú. Sería maravilloso que se reaperture el diálogo tripartito y en vez de emitir normas parche o normas populistas se encargue de propiciar el diálogo”, propuso Toyama como una salida constructiva.

Un punto crítico para ambos expertos es la designación del próximo ministro de Trabajo. Mientras Lora prevé un perfil marcadamente sindicalista que podría "aprovechar" los meses de gestión para impulsar agendas de su sector, Toyama considera que el perfil ideal debería ser alguien capaz de convocar a gremios, empresarios y Estado para lograr un "acuerdo social" que sirva de legado al siguiente gobierno.

Con solo cuatro meses por delante, el equilibrio entre la protección de derechos y la sostenibilidad de la inversión privada será el eje de la agenda laboral.

Historial legislativo de José María Balcázar

Aunque Balcázar no ha sido el autor principal de la mayoría de sus iniciativas, ha co-firmado 163 proyectos de ley con impacto laboral, de los cuales el 55.8 % están dirigidos al sector de educación y docentes.

Esta tendencia, de acuerdo a la firma Vinatea & Toyama, sugiere una fuerte presión hacia el incremento de costos en el sector público. Además, existe el temor de que el Ejecutivo se subordine a la agenda del Congreso, propiciando un "Ministerio de Trabajo más cercano a los sindicatos" y una Sunafil más agresiva en inspecciones y sanciones solo para empresas formales.