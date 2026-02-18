¡Una sola tarjeta para todo! Lima y Callao avanzan hacia el pago único en buses y Metro

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU han dado el primer paso para que los usuarios de Lima y el Callao puedan viajar en distintos medios de transporte usando un solo método de pago

Lima y Callao dan un paso decisivo hacia la modernización de su transporte público con el inicio de la integración de un sistema de recaudo único.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunciaron que el gobierno entregó a las empresas tecnológicas una "librería de validación". En palabras simples, es el software o las "llaves digitales" necesarias para que las máquinas que ya están en los buses puedan reconocer y aceptar la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT).

Con esto, los proveedores ya no tienen que crear sistemas desde cero, sino que pueden integrar sus equipos actuales de forma más rápida.

Esta medida permitirá que los ciudadanos dejen atrás la necesidad de cargar múltiples tarjetas o efectivo, unificando los viajes en el Metro y en los buses convencionales bajo una misma tecnología.

¿Cuándo se podrá usar?

Se estima que para el tercer trimestre de 2026 comiencen las pruebas de pago electrónico en los buses convencionales (las rutas autorizadas que vemos a diario).

Esta es la misma tarjeta que actualmente ya se utiliza en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. El plan es que esa misma tarjeta te sirva para subirte al bus sin problemas.

Al unificar el pago, se busca que los ciudadanos eviten las dobles colas y reduzcan el uso de efectivo, lo que hace que los viajes sean más rápidos y, sobre todo, más seguros.

El objetivo final es tener una red de transporte moderna y eficiente que responda a lo que la ciudad exige.