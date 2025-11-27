Venta de viviendas en Lima alcanza cifras récord, pero hay poca oferta de nuevos proyectos: ¿Qué sucede en el mercado?

El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana ha alcanzado un hito histórico, superando el récord de ventas de viviendas nuevas en medio de un contexto de incertidumbre política, según información presentada por el Expositor Guido Valdivia, director Ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

Se estima que la venta de viviendas nuevas superaría las 26,000 unidades en el 2025, la cifra más alta registrada desde 1996. Este volumen es significativamente superior al récord obtenido durante el mal llamado boom inmobiliario del 2013.

"Este año ya hoy hemos batido el récord de ventas", afirmó Valdivia durante la conferencia. Si la tendencia continúa, se espera cerrar el año con 26,910 viviendas vendidas.

El dinamismo del mercado se refuerza con el crecimiento en el financiamiento. El desembolso de créditos hipotecarios entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 alcanzó la cifra récord de S/ 16,355,000, un incremento del 29.1 % respecto al periodo anterior. Este crecimiento proviene principalmente de los créditos otorgados por instituciones financieras privadas.

Riesgo de escasez en la oferta

A pesar de las cifras récord de la demanda, la oferta de vivienda está experimentando una reducción alarmante.

En el tercer trimestre, se agotaron 93 proyectos del stock, mientras que solo ingresaron 73 nuevos proyectos.

La entrada de nuevos proyectos se ha reducido en un 30 % en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

Si no se recupera la oferta, el Expositor advirtió que es probable que en el primer trimestre del 2026 se presente una escasez de oferta en el mercado. El sector debería triplicar la oferta actual para satisfacer la demanda anual estimada de 70,000 viviendas en Lima.

Valdivia también destacó la importancia de la vivienda social y el Rango 5 (viviendas entre S/ 360,000 y S/ 488,000), el cual es el segmento más eficiente en ventas que la suma de los otros cuatro rangos de Mi Vivienda. Actualmente, el 49 % de la oferta se concentra en edificios de 20 a 30 pisos, siendo La Victoria el distrito más destacado en ventas, superando a Lince y Surquillo.