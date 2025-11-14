Empresas de telefonía refuerzan controles contra la venta ilegal de chips: ¿Qué medidas están aplicando?

Claro, Movistar y Entel buscan asegurar que la contratación de servicios móviles se realice de manera segura, protegiendo la identidad de los usuarios y cumpliendo rigurosamente con la normativa.

Las empresas de telecomunicaciones del país han intensificado la divulgación de las acciones de control y las medidas legales que están adoptando para combatir la venta ilegal y ambulatoria de chips móviles.

Claro Perú rechazó la venta itinerante de chips y fue la primera operadora en proponer e implementar la doble identificación biométrica, tanto para el cliente como para el vendedor. La compañía prohíbe totalmente a sus distribuidores la comercialización itinerante y sanciona con firmeza a quienes incumplen estas políticas.

Además, Claro ha presentado 387 denuncias penales ante el Ministerio Público desde el año 2020 contra personas por fraudes y/o venta itinerante. La empresa también ha abogado por la implementación de imputaciones penales más severas en el país, dirigidas tanto a quienes venden chips sin verificación biométrica como a quienes los adquieren evitando la correcta identificación.

Cabe recordar que el anuncio de estas medidas se produce después de que se difundieran audios en La Contra, donde el gerente general de Claro Perú, Humberto Chávez, reconoció que el 75 % de las ventas de chips de su empresa se realizan de forma ambulatoria, un canal que, aunque importante para los ingresos, representa un desafío significativo en términos de control y seguridad.

Por su parte, Movistar manifestó haber puesto en marcha un plan de seguridad que incluye la implementación de un sistema de geolocalización capaz de bloquear activaciones móviles en zonas no autorizadas. La empresa precisó que realiza operativos recurrentes en las calles y presenta denuncias ante las autoridades para identificar y tomar acciones legales contra la venta ilegal.

A nivel de control de clientes, se ha limitado la activación a solo una línea móvil por persona al mes a través de la aplicación de ventas. Movistar está revisando activamente su planta de clientes, alertando a los usuarios vía SMS para que verifiquen las líneas a su nombre y ha dado de baja de manera proactiva más de 4,000 líneas móviles en las últimas semanas que presentaban inconsistencias.

La compañía también ha bloqueado miles de códigos de vendedores que no cumplen con los procesos establecidos y ha actualizado su campaña "No compres en la calle" para alertar sobre los riesgos de la compra ambulatoria.

Asimismo, Entel Perú activó un sistema de geolocalización que permite conocer la procedencia de las activaciones de líneas para detectar posibles irregularidades. Aplica controles avanzados como la biometría del comprador y del vendedor, el uso de una contraseña única y otros mecanismos para garantizar el estricto cumplimiento regulatorio.

La operadora advirtió que el incumplimiento conlleva penalidades contractuales y denuncias penales. Además, Entel realiza un monitoreo constante para detectar y suspender servicios con indicios de contratación irregular, incluso incorporando soluciones basadas en inteligencia artificial para validar contrataciones y prevenir la suplantación de identidad. La empresa mantiene un trabajo coordinado con entidades como OSIPTEL, RENIEC, Migraciones y la Cancillería para la depuración del Registro Nacional de Equipos Terminales (RENTESEG) y ha propuesto una mesa técnica para optimizar la verificación de identidad.

Finalmente, es importante señalar que, se solicitó a la empresa de telecomunicaciones Bitel la información sobre las medidas que están adoptando al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no obtuvimos el pronunciamiento.

OSIPTEL impuso más de S/ 184 millones en multas a operadores por venta ambulatoria de chips y faltas al Renteseg



El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que impuso multas por más de S/184 millones a las principales empresas operadoras por infracciones relacionadas con la venta ambulatoria de chips y el incumplimiento de medidas vinculadas al Registro Nacional de Equipos Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Entre el 2020 y octubre de 2025, las multas firmes impuestas tras casi 25 procesos de fiscalización a Movistar, Entel, Bitel y Claro por realizar venta ambulatoria de chips suman 24 993 UIT, equivalentes a S/ 125.10 millones.

En tanto, por incumplimientos relacionados con el Renteseg, las sanciones firmes a estos cuatro operadores alcanzan 11 895 UIT, que representan S/ 59.15 millones.

Adicionalmente, se viene fiscalizando la contratación en puntos de venta y en modalidades ambulatorias, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y prevenir prácticas que contravengan la normativa del Renteseg.