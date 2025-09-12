Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Venta de carne de cerdo se dispara hasta en 80 % por el Mundial de Desayunos de Ibai, informó Asoporci

Sector porcino peruano proyecta 15 kg de consumo per cápita al 2030
Sector porcino peruano proyecta 15 kg de consumo per cápita al 2030 | Fuente: Andina
Fiorella Hokama

por Fiorella Hokama

·

El Mundial de Desayunos de Ibai generó un boom en la porcicultura peruana: las ventas de carne de cerdo crecieron entre 60% y 80%, según Asoporci. El sector busca elevar el consumo per cápita de 11 kg a 15 kg al 2030, impulsando competitividad, sostenibilidad y nuevas tradiciones culinarias.

La Asociación Peruana de Porcicultores (Asoporci) celebra un significativo aumento en las ventas del sector, impulsado por el popular Mundial de Desayunos promovido por el streamer español Ibai. Ana María Trelles, Gerente General de la asociación, se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer el movimiento del mercado esta semana.

Desde agosto, el sector ha experimentado un notable repunte: "Estamos muy felices porque indirectamente nos está beneficiando a todo el sector. Las ventas se han incrementado", afirmó Trelles.

"Estamos hablando de un incremento en las ventas de 60 % hasta 80 % a raíz del Mundial de Desayunos de Ibay", agregó.

Este éxito puntual se suma a los esfuerzos de años de la asociación por fomentar el consumo de carne de cerdo en el Perú. Aunque la carne de cerdo es la más consumida en el mundo, Perú todavía busca alcanzar mayores índices.

"Todavía tenemos índices de crecimiento no tan altos como quisiéramos, pero estamos esperando llegar al 2030 con 15 kg per cápita, que es el promedio del consumo de Latinoamérica," explicó Trelles. Actualmente, el consumo per cápita en Perú es de 11 kg, con una proyección de 11.5 kg para finales de 2025.

La historia de crecimiento es notable. En 2010, el consumo era de apenas 3 kg per cápita. Desde 2011, la asociación ha impulsado iniciativas como el "Día del Chicharrón" (declarado ese mismo año) y ha trabajado en la competitividad, sostenibilidad, buen manejo y buenas prácticas en el sector. La asociación representa cerca de 600,000 unidades de producción porcina en las tres regiones del país.

Curiosamente, la región donde más se consume cerdito en Perú es Arequipa. Aunque es la segunda zona en producción, es la primera en consumo. Allí, el adobo arequipeño es un plato emblemático que incluso tiene su propio día, el primer domingo de agosto, coincidiendo con las festividades de la región.


Sencillo y al Bolsillo

EP15 | CTS: QUÉ ES, CUÁNDO SE PAGA Y CÓMO USARLA INTELIGENTEMENTE

¿Te depositaron la CTS y no sabes qué hacer con ella? Aprende qué es, cuándo se entrega y cómo sacarle el máximo provecho: ahorrar, pagar deudas o invertir. Educación financiera práctica, simple y directa, para que tu guardadito realmente rinda.
Sencillo y al Bolsillo
Sencillo y al Bolsillo
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
asoporci porcicultores Mundial de desayunos pan con chicharrón

Más sobre Economía

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA