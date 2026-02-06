Ceviche, viajes y compras de última hora: apps de delivery y movilidad dinamizan los balnearios del sur y norte chico

La temporada de verano de 2026 transfmoró a las plataformas digitales como aliados estratégicos para los veraneantes en las costas peruanas. El consumo a través de delivery como la movilidad hacia los balnearios han experimentado incrementos exponenciales, transformando la dinámica económica en las zonas de playa.

El auge del delivery en el sur: ceviche y abastecimiento

De acuerdo con las cifras reportadas por Rappi, el servicio de delivery en las playas del sur ha registrado un crecimiento superior al 120 % durante esta temporada, impulsado principalmente por la demanda en distritos como Punta Hermosa, San Bartolo y Asia.

Uno de los protagonistas indiscutibles es la comida marina; la demanda de platos como el ceviche, arroz con mariscos y leche de tigre aumenta cerca de un 30 %, con un ticket promedio de gasto de S/ 70 por pedido.

Más allá de los restaurantes, el abastecimiento de los hogares temporales ha cobrado gran relevancia, ya que productos frescos, bebidas y hielo para reuniones, son los más solicitados.

Miguel Niño, Head de Ecommerce de Rappi Perú, destaca que esta temporada "marca un punto de inflexión", permitiendo que los negocios crezcan más allá de los límites de Lima.

Movilidad y entregas: inDrive reporta alta demanda hacia balnearios

Por su parte, la plataforma inDrive ha registrado un aumento tanto en viajes como en pedidos de delivery. Las solicitudes de movilidad desde Lima Metropolitana hacia las playas ubicadas entre el kilómetro 35 y el 90 de la Panamericana Sur crecieron un 40 % en comparación con el verano anterior, con picos máximos de movimiento durante las celebraciones de Año Nuevo.

En cuanto al delivery gestionado por esta app, la demanda en zonas de playa subió más del 50 %. Los puntos con mayor actividad incluyen:

Punta Hermosa (específicamente en el Boulevard Puntamar).

(específicamente en el Boulevard Puntamar). Ancón y Santa Rosa en el norte chico.

en el norte chico. Zonas comerciales como la calle Islas Ballestas.

Los usuarios no solo solicitan comida preparada, sino también insumos de alimentos y ropa, evidenciando compras de último momento para la temporada.